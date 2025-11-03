Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Banfield vs. Lanús
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Banfield vs. Lanús por el Torneo Clausura 2025.
Correspondiente al interzonal de la fecha 14 del Torneo Clausura 2025, Banfield y Lanús disputarán este lunes desde las 21:15 en el estadio Florencio Sola una nueva edición del histórico Clásico del Sur. El Taladro, que pelea por entrar a los playoffs, necesita una victoria que lo mantenga en carrera, y el Granate llega con el envión anímico de haber alcanzado la final continental.
El equipo dirigido por Pedro Troglio llega revitalizado tras vencer 2-1 a Independiente Rivadavia, resultado que cortó una racha de cuatro encuentros sin triunfos. Con 17 puntos en la tabla, se encuentra a solo una unidad del último puesto de clasificación y sabe que ganar el clásico puede significar mucho más que tres puntos.
El Granate , por su parte, vive un presente brillante. El conjunto de Mauricio Pellegrino derrotó a Universidad de Chile y se metió en la final de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Atlético Mineiro en Paraguay. En el Clausura, es uno de los animadores de la Zona B con 26 puntos y llega con una racha formidable: tres victorias seguidas en liga y sin derrotas desde principios de septiembre.
Banfield vs. Lanús: probables formaciones
- Banfield: Facundo Sanguinetti; Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Nicolás Meriano; Santiago López García, Martín Río, Santiago Esquivel, Gonzalo Ríos, Ignacio Abraham; Mauro Méndez, Bruno Sepúlveda. DT: Pedro Troglio.
- Lanús: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Mauricio Pellegrino.
Cómo ver en vivo Banfield vs. Lanús
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario