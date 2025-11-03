Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Banfield vs. Lanús

El Granate , por su parte, vive un presente brillante. El conjunto de Mauricio Pellegrino derrotó a Universidad de Chile y se metió en la final de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Atlético Mineiro en Paraguay. En el Clausura, es uno de los animadores de la Zona B con 26 puntos y llega con una racha formidable: tres victorias seguidas en liga y sin derrotas desde principios de septiembre.