No perdonó: Chilavert cruzó con dureza a Dugarry tras sus feroces críticas a Paraguay
El histórico arquero paraguayo no dejó pasar las declaraciones del exdelantero francés y respondió con una publicación cargada de ironía que rápidamente se volvió viral.
José Luis Chilavert volvió a ser protagonista fuera de las canchas. El exarquero de la Selección de Paraguay respondió con contundencia a Christophe Dugarry luego de las declaraciones que el exfutbolista francés realizó sobre la Albirroja en la antesala de un posible enfrentamiento entre ambos seleccionados en el Mundial 2026.
La publicación del ídolo guaraní tuvo una enorme repercusión en las redes sociales y reavivó una rivalidad que se remonta a la Copa del Mundo de Francia 1998. La polémica comenzó cuando Dugarry, campeón del mundo, analizó el cruce con el conjunto guaraní durante una entrevista concedida al diario L'Équipe.
El exdelantero minimizó el potencial del conjunto sudamericano y aseguró que la selección europea no tendría mayores inconvenientes para superar esa instancia. Incluso fue mucho más allá al sostener que el seleccionado sudamericano sería "vapuleado" y "humillado", palabras que rápidamente tuvieron una fuerte repercusión tanto en Francia como en territorio paraguayo.
Dugarry destrozó a Paraguay y Chilavert salió a cruzarlo
Las declaraciones no tardaron en llegar a oídos de Chilavert, uno de los máximos referentes de la historia del fútbol paraguayo y reconocido por su personalidad frontal. Fiel a su estilo, eligió responder a través de su cuenta oficial en X, donde publicó un mensaje con una fuerte carga irónica dirigido directamente al exatacante francés.
"Christophe tienes razón, en el mundial del 98 enfrentamos a los Franceses y ahora Py enfrentará a una Selección de África", escribió el exguardameta. La publicación estuvo acompañada por referencias a distintas notas de medios franceses y paraguayos que habían difundido las declaraciones originales de Dugarry. La respuesta del exarquero generó miles de reacciones en cuestión de minutos y alimentó un intenso debate entre aficionados de distintos países.
Mientras muchos usuarios respaldaron la postura del histórico capitán paraguayo, otros cuestionaron el contenido del mensaje, que rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados relacionados con el Mundial 2026. El intercambio también volvió a poner sobre la mesa el recordado enfrentamiento entre Paraguay y Francia en la Copa del Mundo de 1998, un partido muy disputado que quedó marcado por la resistencia del conjunto sudamericano frente al futuro campeón del torneo.
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