No perdonó: Chilavert cruzó con dureza a Dugarry tras sus feroces críticas a Paraguay

Mientras muchos usuarios respaldaron la postura del histórico capitán paraguayo, otros cuestionaron el contenido del mensaje, que rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados relacionados con el Mundial 2026. El intercambio también volvió a poner sobre la mesa el recordado enfrentamiento entre Paraguay y Francia en la Copa del Mundo de 1998, un partido muy disputado que quedó marcado por la resistencia del conjunto sudamericano frente al futuro campeón del torneo.