Fútbol libre por celular: cómo ver EN VIVO Recoleta vs. Boca por la Copa Sudamericana

Por la revancha de los octavos de final, Boca visitará este martes desde las 19.15 a Recoleta en territorio paraguayo. El encuentro decisivo se disputará en el mítico estadio Defensores del Chaco, donde el conjunto argentino buscará sellar su ansiada clasificación a la próxima instancia del certamen. Se puede ver el fútbol libre de cables en el celular.