Fútbol libre por celular: cómo ver EN VIVO Recoleta vs. Boca por la Copa Sudamericana
Conocé todas las alternativas y canales disponibles para seguir el fútbol libre de cables en vivo. Boca Juniors enfrenta a Recoleta por la Copa Sudamericana.
Por la revancha de los octavos de final, Boca visitará este martes desde las 19.15 a Recoleta en territorio paraguayo. El encuentro decisivo se disputará en el mítico estadio Defensores del Chaco, donde el conjunto argentino buscará sellar su ansiada clasificación a la próxima instancia del certamen. Se puede ver el fútbol libre de cables en el celular.
Dónde ver fútbol libre de cables y seguir a Boca por celular
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El esperado partido, en el que el "Xeneize" no contará con la presencia de Paredes, tendrá el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte y será transmitido en vivo por la pantalla de ESPN. Los fanáticos podrán sintonizarlo en los siguientes canales según su operador de cable:
- Flow: Canales 23 (SD) y 103 (HD).
- DirecTV: Canales 621 (SD) y 1621 (HD).
- Telecentro: Canales 105 (SD) y 1011 (HD).
Horarios y alternativas de Copa Sudamericana online
Para quienes deseen seguir el encuentro de manera online o buscar opciones de fútbol libre a través de su teléfono celular, el minuto a minuto con todas las incidencias y estadísticas estará disponible en el sitio web de minutouno.com.
El cronograma oficial de horarios en los distintos países para no perderse el choque internacional es el siguiente:
- Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 19:00 horas.
- Chile y Venezuela: 18:00 horas.
- Colombia, Ecuador y Perú: 17:00 horas.
- México: 16:00 horas.
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