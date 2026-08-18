Polémica en Chelsea: un hincha mostró la bandera británica de Malvinas ante Enzo Fernández
El argentino ingresó en el segundo tiempo ante Real Sociedad y recibió una bienvenida dividida. Un fanático exhibió una bandera asignada por la Corona británica a las Islas Malvinas.
Enzo Fernández volvió a jugar para Chelsea después de su participación en el Mundial 2026 con la Selección Argentina y su regreso a Stamford Bridge estuvo marcado por una situación polémica. Durante el amistoso frente a Real Sociedad, un hincha del conjunto inglés mostró la bandera asignada por la Corona británica al territorio de las Islas Malvinas, cuya ocupación por parte del Reino Unido es considerada ilegítima por la Argentina.
El mediocampista comenzó el encuentro en el banco de suplentes e ingresó durante el segundo tiempo. Su aparición provocó una recepción dividida entre los hinchas de Chelsea: mientras algunos lo recibieron con aplausos, otros sectores de las tribunas manifestaron su rechazo con silbidos.
En ese contexto se produjo el particular episodio. Un fanático levantó la bandera vinculada a la administración británica de las Islas Malvinas, en una clara referencia a la disputa histórica entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía del archipiélago. La imagen rápidamente comenzó a circular en las redes sociales, donde distintos hinchas compartieron el momento y hasta mencionaron al futbolista argentino para que pudiera observar la provocación que tuvo lugar durante su regreso al estadio.
Por qué los hinchas de Chelsea están enojados con Enzo Fernández
El episodio se produjo después del partido entre Argentina e Inglaterra en el Mundial 2026, que dejó una fuerte tensión entre Fernández y un sector de los simpatizantes ingleses.
En aquel encuentro, el mediocampista marcó el empate para la Selección Argentina y protagonizó una celebración que generó polémica. El futbolista realizó gestos hacia la tribuna, incluido el conocido Topo Gigio, lo que provocó el enojo de algunos aficionados ingleses. A partir de entonces, distintos medios británicos comenzaron a señalar al argentino como uno de los principales focos de conflicto y hasta aparecieron versiones sobre una posible salida de Chelsea durante este mercado de pases.
Uno de los clubes que sigue de cerca la situación es Manchester City, que busca alternativas para reforzar su mediocampo después de la salida de Rodri al Barcelona. Sin embargo, por el momento, Fernández continúa siendo futbolista de Chelsea y forma parte del proyecto encabezado por Xabi Alonso.
Cuándo debuta Chelsea en la Premier League
El equipo dirigido por Xabi Alonso comenzará su participación en la Premier League el lunes 24 de agosto, cuando visite a Fulham desde las 16 de Argentina en Craven Cottage. Enzo Fernández buscará dejar atrás la polémica de su regreso y enfocarse en el comienzo de una nueva temporada, aunque la situación vivida en Stamford Bridge volvió a poner sobre la mesa la tensión que quedó instalada entre el argentino y un sector de los hinchas de Chelsea.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario