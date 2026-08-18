Polémica en Chelsea: un hincha mostró la bandera británica de Malvinas ante Enzo Fernández

Uno de los clubes que sigue de cerca la situación es Manchester City, que busca alternativas para reforzar su mediocampo después de la salida de Rodri al Barcelona. Sin embargo, por el momento, Fernández continúa siendo futbolista de Chelsea y forma parte del proyecto encabezado por Xabi Alonso.

Cuándo debuta Chelsea en la Premier League

El equipo dirigido por Xabi Alonso comenzará su participación en la Premier League el lunes 24 de agosto, cuando visite a Fulham desde las 16 de Argentina en Craven Cottage. Enzo Fernández buscará dejar atrás la polémica de su regreso y enfocarse en el comienzo de una nueva temporada, aunque la situación vivida en Stamford Bridge volvió a poner sobre la mesa la tensión que quedó instalada entre el argentino y un sector de los hinchas de Chelsea.