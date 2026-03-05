No se dio: Faustino Oro quedó a un paso del récord de Gran Maestro más joven de la historia

A pesar del resultado final, su actuación volvió a confirmar el enorme potencial que posee. Con tan solo 12 años, Fausti ya es considerado una de las mayores promesas del ajedrez mundial y cada torneo en el que participa despierta un interés creciente entre aficionados y especialistas.

El camino hacia el título de Gran Maestro aún continúa y seguramente ofrecerá nuevas oportunidades para que el joven argentino vuelva a intentar alcanzar esa marca histórica. Mientras tanto, su experiencia en el Aeroflot Open le permitió sumar rodaje frente a jugadores de elite y seguir fortaleciendo su desarrollo competitivo. Más allá de que el récord quedó a un paso, la historia de Faustino Oro recién empieza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/chesscom_es/status/2029520417342263436&partner=&hide_thread=false



Faustino cae en su última posibilidad de ser el Gran Maestro más joven de la historia.



El genio Argentino sacrificó pieza para entrar en la historia a lo grande pero no fue suficiente.



¡Gracias por habernos hecho soñar! pic.twitter.com/eFsFEzU8FO — Chess.com en Español (@chesscom_es) March 5, 2026