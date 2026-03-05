No se dio: Faustino Oro quedó a un paso del récord de Gran Maestro más joven de la historia
El prodigio argentino de 12 años perdió en la última ronda del Aeroflot Open ante el ruso Aleksey Grebnev y no pudo conseguir la tercera norma de Gran Maestro.
El joven ajedrecista argentino Faustino Oro vivió una jornada cargada de emociones en el Aeroflot Open 2026. En la novena y última ronda del prestigioso torneo disputado en Rusia, el Maestro Internacional de apenas 12 años cayó con piezas negras frente al Gran Maestro Aleksey Grebnev, resultado que le impidió alcanzar la tercera norma de Gran Maestro y, con ella, el récord de convertirse en el GM más joven de la historia.
El desenlace fue un golpe duro para el prodigio, que había llegado a la última partida con la ilusión intacta de lograr una marca histórica. Su gran desempeño en las rondas previas lo había dejado muy cerca de ese objetivo, lo que generó una enorme expectativa entre los seguidores del ajedrez y especialmente entre los argentinos que siguieron cada uno de sus movimientos durante el torneo.
El momento determinante de la partida se produjo durante el medio juego. En ese tramo, la posición comenzó a abrirse y las piezas del ruso Grebnev lograron coordinar de mejor manera un ataque que terminó inclinando la balanza. Oro intentó reorganizar su defensa y simplificar la posición para aliviar la presión, pero la iniciativa del rival resultó difícil de contener.
Con el paso de las jugadas, el control de la partida quedó cada vez más en manos del Gran Maestro ruso. La situación se volvió aún más compleja para el argentino cuando el tiempo comenzó a jugar un papel determinante. Con menos de un minuto en el reloj, la defensa se volvió extremadamente complicada y la partida terminó inclinándose a favor de Grebnev poco después.
Esto es sólo el comienzo: Faustino Oro, 12 años, presente y futuro
La derrota significó el final del sueño inmediato de lograr la tercera norma de Gran Maestro en este torneo. Sin embargo, el balance del Aeroflot Open sigue siendo muy positivo para el joven talento argentino. A lo largo de la competencia enfrentó a rivales de altísimo nivel y se mantuvo durante buena parte del evento con posibilidades reales de alcanzar un récord histórico.
A pesar del resultado final, su actuación volvió a confirmar el enorme potencial que posee. Con tan solo 12 años, Fausti ya es considerado una de las mayores promesas del ajedrez mundial y cada torneo en el que participa despierta un interés creciente entre aficionados y especialistas.
El camino hacia el título de Gran Maestro aún continúa y seguramente ofrecerá nuevas oportunidades para que el joven argentino vuelva a intentar alcanzar esa marca histórica. Mientras tanto, su experiencia en el Aeroflot Open le permitió sumar rodaje frente a jugadores de elite y seguir fortaleciendo su desarrollo competitivo. Más allá de que el récord quedó a un paso, la historia de Faustino Oro recién empieza.
