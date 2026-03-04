Quién era el profesor cuyo cuerpo fue encontrado maniatado en su casa de Caballito

Sus seguidores sabían que "Deiv", como solía firmar sus posteos de Instagram, tenía familia en la Patagonia y visitaba cada tanto esa región del país.

El profesor había sido nombrado en 2018 como director de la carrera de Administración de la Universidad de Flores (UFLO) y daba clases en la Unidad Penal N°2 de Devoto en el marco del programa de UBA XXII de Educación Universitaria en las Cárceles.

En su currículum también figuran un trabajo de consultoría en 2011 para el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, para el cual hizo relevamientos en Escobar, General Rodríguez, San Miguel y Chivilcoy como parte del Programa Conectar Igualdad, y las capacitaciones a otros docentes de Administración.

Este miércoles, pasadas las 14.15, su colaborador César David Tintilay encontró su cuerpo maniatado con precintos y con un trapo en la boca, tirado en el piso de su habitación.

No había signos de una entrada forzada al departamento, así que por el momento los investigadores policiales consideran que el docente podría haberle abierto la puerta a la o las personas que lo mataron.