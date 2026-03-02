Faustino Oro hará historia con Argentina: jugará la Olimpíada de ajedrez con 12 años

En Rusia ya venció con negras al maestro FIDE Artem Polkovnikyan (2.357), entabló frente al MI Erik Obgolts (2.358) y superó a la gran maestra femenina Ekaterina Goltseva (2.364) tras una increíble remontada en apuros de tiempo. Además, igualó ante el gran maestro indio Raunak Sadhwani (2.641), actual 77° del mundo.

faustino oro

El camino de Faustino Oro hacia el título de gran maestro

Faustino consiguió su primera norma de gran maestro en el torneo “Leyendas & Prodigios” de Madrid, el 23 de septiembre de 2025, cuando tenía 11 años, 11 meses y 9 días. Fue el segundo ser humano más joven en lograrlo, solo detrás de Dommaraju Gukesh, actual campeón mundial.

La segunda norma llegó apenas 85 días después, en el Magistral Szmetan Giardelli, donde alcanzó 5,5 puntos en 9 rondas con siete tablas consecutivas, seis ante rivales de mayor ELO, incluidos cuatro grandes maestros extranjeros de más de 2.600 y los argentinos Flores y Mareco. Para completar la tercera norma en el Aeroflot Open deberá enfrentar al menos a tres grandes maestros, competir contra rivales de tres países distintos y sostener una performance superior a 2.600 puntos de ELO.

Oro ya había vivido de cerca una Olimpíada cuando asistió como invitado a Budapest 2024, con apenas 10 años. Allí fue elegido por la FIDE para realizar la movida inicial protocolar en la partida entre Vietnam y China que disputaba Ding Liren, entonces campeón mundial. En septiembre volverá a una cita olímpica, pero esta vez para jugar. Y para seguir escribiendo historia.