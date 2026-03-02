Faustino Oro hará historia con Argentina: jugará la Olimpíada de ajedrez con 12 años
Faustino Oro fue convocado para la Olimpíada de ajedrez en Uzbekistán y, con 12 años, será el argentino más joven en disputar el torneo por equipos.
El futuro ya llegó para el ajedrez argentino y tiene nombre y apellido. Faustino Oro, la joya de 12 años que asombra al mundo de los trebejos, fue confirmado para integrar el equipo nacional que disputará la 46° Olimpíada de ajedrez en Samarkand, Uzbekistán, del 15 al 27 de septiembre.
La convocatoria fue realizada por el seleccionador, el gran maestro Sergio Slipak, y ya cuenta con la aceptación del joven prodigio y su familia. De esta manera, Fausti se convertirá en el argentino más joven de la historia en competir en una Olimpíada, ya que tendrá 12 años y 11 meses al momento de la movida inicial.
El certamen se jugará a 11 rondas, con descanso tras la sexta jornada. El ritmo será de 90 minutos por jugador para las primeras 40 movidas, más 30 minutos a finish, con un incremento de 30 segundos por jugada. Cada equipo estará conformado por cuatro titulares y un suplente que rotará.
Entre los convocados ya confirmados aparecen los grandes maestros Diego Flores y Sandro Mareco, la maestra internacional femenina Anapaola Borda Rodas, la gran maestra femenina Candela Francisco Guecamburu y la maestra FIDE femenina Ernestina Adam. Aún restan conocerse cuatro nombres más.
La presencia de Oro rompe ampliamente el récord de precocidad para un integrante argentino en este torneo. Su talento y nivel competitivo no tienen antecedentes a tan corta edad y el mundo del ajedrez sigue de cerca cada uno de sus pasos. El joven, que cuenta con un ELO de 2.526, atraviesa días decisivos en el Aeroflot Open de Moscú, donde busca convertirse en el gran maestro más joven de la historia. Hasta el momento suma 3 puntos en 4 rondas y mantiene una performance de 2.621.
En Rusia ya venció con negras al maestro FIDE Artem Polkovnikyan (2.357), entabló frente al MI Erik Obgolts (2.358) y superó a la gran maestra femenina Ekaterina Goltseva (2.364) tras una increíble remontada en apuros de tiempo. Además, igualó ante el gran maestro indio Raunak Sadhwani (2.641), actual 77° del mundo.
El camino de Faustino Oro hacia el título de gran maestro
Faustino consiguió su primera norma de gran maestro en el torneo “Leyendas & Prodigios” de Madrid, el 23 de septiembre de 2025, cuando tenía 11 años, 11 meses y 9 días. Fue el segundo ser humano más joven en lograrlo, solo detrás de Dommaraju Gukesh, actual campeón mundial.
La segunda norma llegó apenas 85 días después, en el Magistral Szmetan Giardelli, donde alcanzó 5,5 puntos en 9 rondas con siete tablas consecutivas, seis ante rivales de mayor ELO, incluidos cuatro grandes maestros extranjeros de más de 2.600 y los argentinos Flores y Mareco. Para completar la tercera norma en el Aeroflot Open deberá enfrentar al menos a tres grandes maestros, competir contra rivales de tres países distintos y sostener una performance superior a 2.600 puntos de ELO.
Oro ya había vivido de cerca una Olimpíada cuando asistió como invitado a Budapest 2024, con apenas 10 años. Allí fue elegido por la FIDE para realizar la movida inicial protocolar en la partida entre Vietnam y China que disputaba Ding Liren, entonces campeón mundial. En septiembre volverá a una cita olímpica, pero esta vez para jugar. Y para seguir escribiendo historia.
