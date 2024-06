Sin Novak Djokovic ni Rafael Nadal: quiénes son los finalistas de Roland Garros

Cómo llega Carlos Alcaraz a su primera final de Roland Garros

Tras derrotar a Jannik Sinner para llegar a su primera final de Roland Garros y tercera en torneos de Grand Slam, lo primero que hace Carlos Alcaraz al salir de la cancha después de cuatro horas de partido es subirse 20 minutos a la bicicleta para empezar su recuperación. Lo segundo es mirar su celular y descubrir muchísimos mensajes felicitándolo.

El joven español declaró momentos después al sitio oficial del ATP Tour: “Ha sido un partido muy complicado, pero estoy muy contento de haberlo sacado adelante y de saber que he aprendido de las situaciones que he vivido hasta hoy. Son momentos en los que no he estado bien mentalmente y me han pasado factura… hoy lo he cambiado, he estado positivo todo el rato, he estado fuerte de cabeza y no me he ido en ningún momento. Para mí, es un orgullo saber que no voy tropezando con la misma piedra”.

carlos alcaraz tenista.jpg

Alcaraz tuvo tiempo para elogiar a su rival en semifinales: “No era fácil jugar este encuentro contra Jannik. Él te demanda un nivel de exigencia mental, física y tenística muy alto durante todo el partido. Mantener esas tres cosas cuatro horas no es nada sencillo, y menos en tierra batida”.

Cómo llegó a la final Alexander Zverev, el verdugo de Nadal

El alemán buscará que la monarquía española no se extienda en Roland Garros cuando se enfrente el domingo en la final a Carlos Alcaraz. Recordemos que Alexander Zverev ya fue el verdugo de Rafael Nadal, el rey absoluto de Roland Garros con 14 títulos allí.

En semifinales, ante un estadio Philipe Chatrier a lleno total, el tenista de 27 años pudo dar vuelta la situación ante el siempre difícil Casper Ruud y ganó tres parciales al hilo por 6-2, 6-4 y 6-2, para alcanzar su primera definición en París después de caer en tres ocasiones en semifinales. La victoria ante Ruud tuvo un gran gusto de revancha, dado que este gran tenista es el que lo había eliminado en 2023.

alexander zverev tenista.jpg