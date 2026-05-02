A qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami tras el cambio de cronograma
Luego de una gran clasificación para el piloto argentino, la Fórmula 1 decidió modificar el calendario de la carrera por cuestiones climáticas.
A la espera de volver a ver a Franco Colapinto, tras un inicio de fin de semana con grandes resultados; a raíz de las nuevas disposiciones de la FIA, se ha modificado el cronograma del Gran Premio de Miami para evitar las complicaciones climáticas previstas en Florida.
El cambio de horario es fundamental para que los seguidores en Argentina puedan ajustarse a la nueva programación del domingo.
De esta manera, debido al adelantamiento de la competencia, la carrera principal comenzará a las 14:00 horas de la Argentina. El cambio responde a la necesidad de iniciar la prueba a las 13:00 (hora local de Miami) para adelantarse al frente de tormentas intensas que se esperan para la tarde del domingo.
Por qué cambió el horario del Gran Premio de Miami con Franco Colapinto
La decisión fue consensuada entre la FIA, la Fórmula 1 y el promotor del evento tras analizar los reportes meteorológicos más recientes. El objetivo principal es evitar que las lluvias más fuertes coincidan con el horario original de largada, lo que podría haber forzado suspensiones o demoras prolongadas.
Con este nuevo horario, se busca aprovechar la ventana de mayor estabilidad atmosférica y asegurar que el espectáculo en pista se desarrolle con la mayor normalidad posible ante un cielo que se presenta amenazante.
Dónde ver el GP de Miami por TV y cómo seguir online
La Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports. También se podrá ver online a través de Disney+, la plataforma digital de ESPN, la cual se contrata previo registro a través de la página web por $10.549 final por mes.
- Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Cablevisión Digital, HD y Flow
- Canales 105 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV
- Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro
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