A qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami tras el cambio de cronograma

Con este nuevo horario, se busca aprovechar la ventana de mayor estabilidad atmosférica y asegurar que el espectáculo en pista se desarrolle con la mayor normalidad posible ante un cielo que se presenta amenazante.

Dónde ver el GP de Miami por TV y cómo seguir online

La Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports. También se podrá ver online a través de Disney+, la plataforma digital de ESPN, la cual se contrata previo registro a través de la página web por $10.549 final por mes.