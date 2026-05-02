Atento Franco Colapinto: cambio de último momento en el Gran Premio de Miami por una alerta meteorológica

Este ajuste busca garantizar que la competencia pueda completarse antes de que las precipitaciones alcancen su mayor intensidad, protegiendo tanto a los pilotos como a los miles de fanáticos que colman las instalaciones. Cabe recordar que el pronóstico especializado ya venía advirtiendo sobre la inestabilidad en la región, con probabilidades de eventos puntuales y acumulados de lluvia significativos para este fin de semana.

Con este cambio, los equipos deberán reajustar sus estrategias de último minuto para una carrera que, además de la exigencia técnica, ahora estará marcada por la presión del reloj y el cielo amenazante sobre Florida.

Franco Colapinto logró su mejor clasificación: larga octavo en Miami

El joven piloto argentino Franco Colapinto completó una extraordinaria jornada de clasificación al mando de su monoplaza Alpine en el Gran Premio de Miami. Tras superar todas las instancias clasificatorias, logró asegurar la octava posición en la parrilla de salida para el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 de este domingo.