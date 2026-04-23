Operativo retorno: el plan de Gallardo para desembarcar en Europa tras el Mundial 2026
Tras cerrar su segundo ciclo en River y ver desde afuera la derrota en el Superclásico, el "Muñeco" ya tiene definida su hoja de ruta. El objetivo es claro: iniciar un proyecto desde cero.
Marcelo Gallardo no tiene apuro, pero sí un plan. Luego de un segundo paso por River que no logró replicar los éxitos de su primera era (cerrando con 38 victorias en 86 partidos), el entrenador más ganador de la historia millonaria decidió tomarse un tiempo de reflexión y análisis. Sin embargo, ese descanso tiene fecha de vencimiento: julio de 2026.
Según trascendió en las últimas horas, la estrategia del Muñeco consiste en esperar a que culmine el Mundial 2026 —cuya final será el 19 de julio en Nueva Jersey— para asumir las riendas de un equipo europeo. El entrenador busca evitar tomar proyectos empezados, como le ocurrió en su reciente experiencia en Arabia Saudita, y pretende liderar una pretemporada completa desde agosto para imprimir su sello futbolístico desde el día uno.
España: el destino que pica en punta para Marcelo Gallardo
Los rumores sobre su futuro ganaron fuerza tras su reciente aparición pública en el estadio de Anoeta, donde fue captado por las cámaras siguiendo el vibrante empate 3-3 entre la Real Sociedad y el Deportivo Alavés. Su presencia en San Sebastián no pasó desapercibida y alimentó las versiones que sitúan a LaLiga como su destino más probable.
-
Rechazo a Brasil: En las últimas semanas, su nombre sonó con fuerza para gigantes del continente como Corinthians, Cruzeiro y Vasco da Gama. No obstante, Gallardo declinó cortésmente estas propuestas, dejando en claro que su prioridad hoy está puesta en dar el salto definitivo al fútbol de élite europeo.
Sin ofertas formales: Aunque su entorno confirma que el teléfono no para de sonar, el técnico se tomará estos meses previos a la cita mundialista para evaluar los distintos escenarios. El objetivo es encontrar un club con una estructura sólida que le permita competir al más alto nivel.
Mientras Gallardo prepara las valijas, en River la era de Eduardo Coudet camina sus primeros pasos. A pesar de la dura caída ante Boca el último domingo, el "Chacho" cuenta con el respaldo de la dirigencia y de gran parte del público, que entiende que el equipo está en un proceso de transición tras la salida del ídolo.
Para Gallardo, el desafío será demostrar en Europa que su capacidad de gestión y liderazgo, forjada en la máxima presión del Monumental, es exportable a las grandes ligas. Con el Mundial 2026 como telón de fondo, el "Muñeco" ya empezó la cuenta regresiva para volver a ponerse el traje de DT y cumplir su postergada cuenta pendiente en el Viejo Continente.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario