Operativo retorno: el plan de Gallardo para desembarcar en Europa tras el Mundial 2026

Según trascendió en las últimas horas, la estrategia del Muñeco consiste en esperar a que culmine el Mundial 2026 —cuya final será el 19 de julio en Nueva Jersey— para asumir las riendas de un equipo europeo. El entrenador busca evitar tomar proyectos empezados, como le ocurrió en su reciente experiencia en Arabia Saudita, y pretende liderar una pretemporada completa desde agosto para imprimir su sello futbolístico desde el día uno.