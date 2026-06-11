New York Knicks metió una remontada histórica y quedó a un juego del título de la NBA
El mítico Madison Square Garden explotó este miércoles por la noche con el agónico triunfo 107-16 ante San Antonio Spurs que puso 3-1 la serie.
El Madison Square Garden fue testigo de una de las páginas más épicas de la historia de las Finales de la NBA. New York Knicks venció de forma agónica por 108-107 a San Antonio Spurs, recuperándose de una desventaja que parecía terminal para poner la serie 3-1 a su favor y quedar a tan solo un triunfo de la gloria máxima.
El cuarto partido tuvo dos caras completamente opuestas y un desenlace de película que hizo explotar al estadio más famoso del mundo, coronando una remontada que quedará en el recuerdo de la franquicia neoyorquina.
Tras haber dado el golpe como visitante en el Juego 3, San Antonio Spurs saltó a la Gran Manzana con una intensidad demoledora. El conjunto texano borró de la cancha a los Knicks en la primera mitad, exponiendo una efectividad asombrosa que les permitió irse al descanso de entretiempo con una ventaja descomunal de 27 puntos.
Sin embargo, cuando el partido parecía liquidado y los fanáticos locales empezaban a resignarse, New York reaccionó. Con una defensa asfixiante y empujados por el orgullo, los locales destrozaron la diferencia en un último cuarto perfecto, reviviendo un encuentro que parecía sentenciado y preparando el terreno para un final no apto para cardíacos.
El rebote de la vida: la heroica de OG Anunoby en las finales de la NBA
A falta de solo 30 segundos para el cierre, la tensión era total y los Spurs lideraban el marcador por 107-106. Tras una posesión sucia y un tiro errado que parecía diluir las esperanzas de los Knicks, apareció el héroe de la noche: OG Anunoby.
El alero batalló entre los gigantes de San Antonio, ganó un rebote ofensivo celestial y, con poco más de un segundo en el reloj, metió el doble definitivo para dar vuelta el resultado. Los Spurs no tuvieron margen de respuesta y el Madison Square Garden estalló en un grito ensordecedor de desahogo y locura.
En cuanto a los héreoes de la noche, el milagro neoyorquino se sustentó en dos actuaciones individuales superlativas:
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Jalen Brunson: Volvió a ponerse el traje de máxima figura y líder espiritual del equipo, cargándose la ofensiva en los peores momentos para terminar con 36 puntos.
OG Anunoby: Además de meter la canasta de la victoria, completó un partido descomunal a ambos lados de la cancha con 33 puntos y 4 rebotes.
El sábado puede haber campeón de la NBA
Con la serie 3-1 a favor de Nueva York, las Finales de la NBA se mudarán ahora al Frost Bank Center de Texas. El quinto partido se disputará este sábado, donde San Antonio buscará estirar la historia ante su gente y los Knicks intentarán sellar un triunfo definitivo que les permita alzar el ansiado trofeo de campeones tras más de medio siglo de sequía.
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