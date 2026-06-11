New York Knicks metió una remontada histórica y quedó a un juego del título de la NBA

El alero batalló entre los gigantes de San Antonio, ganó un rebote ofensivo celestial y, con poco más de un segundo en el reloj, metió el doble definitivo para dar vuelta el resultado. Los Spurs no tuvieron margen de respuesta y el Madison Square Garden estalló en un grito ensordecedor de desahogo y locura.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2064916900417618239&partner=&hide_thread=false El doble agónico para que New York Knicks para quedar a un juego de ganar las finales de la NBApic.twitter.com/tke2a9NpJx — minutouno (@minutounocom) June 11, 2026

En cuanto a los héreoes de la noche, el milagro neoyorquino se sustentó en dos actuaciones individuales superlativas:

Jalen Brunson: Volvió a ponerse el traje de máxima figura y líder espiritual del equipo, cargándose la ofensiva en los peores momentos para terminar con 36 puntos .

OG Anunoby: Además de meter la canasta de la victoria, completó un partido descomunal a ambos lados de la cancha con 33 puntos y 4 rebotes.

El sábado puede haber campeón de la NBA

Con la serie 3-1 a favor de Nueva York, las Finales de la NBA se mudarán ahora al Frost Bank Center de Texas. El quinto partido se disputará este sábado, donde San Antonio buscará estirar la historia ante su gente y los Knicks intentarán sellar un triunfo definitivo que les permita alzar el ansiado trofeo de campeones tras más de medio siglo de sequía.