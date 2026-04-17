Estalló en redes: el parecido entre Gallardo y el DT de Always Ready que se volvió furor

Las reacciones de X a la aparición del "Gallardo boliviano"

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La trayectoria de Julio César Baldivieso como entrenador

Baldivieso, conocido como “El Emperador”, tiene una trayectoria consolidada tanto como futbolista como entrenador, con pasos por múltiples equipos en Bolivia y experiencias internacionales. Dirigió a gran parte de los equipos de la División Profesional y fue campeón en Aurora, en el Torneo Clausura de 2008, y en su actual club, tras una campaña con 30 victorias y un equipo altamente goleador.

A su vez, dirigió a la Selección de Bolivia (2015-2016) y a la Selección de Palestina (2018), siendo el primer boliviano en dirigir una selección extranjera.