Óscar Córdoba apuntó contra Dibu Martínez: "A mí me enseñaron cómo debe comportarse un deportista"

El exarquero no se detuvo ahí y agregó: “A mí me enseñaron cómo debe comportarse un deportista, máxime siendo de una selección nacional. Eso se exterioriza para los chicos y chicas. Estoy dando ejemplos a estos chicos que quieren ser los Dibu Martínez o los Óscar Córdoba del futuro. Si el comportamiento no es acorde al que debe tener un deportista de alto rendimiento, reconocido socialmente, es problema de él”.

La situación ha generado un gran debate en el mundo del fútbol, donde las figuras deportivas son constantemente observadas y pueden influir en las nuevas generaciones. Mientras Dibu Martínez enfrenta una sanción de dos partidos que le impedirá jugar en la próxima doble fecha de Eliminatorias, Córdoba y otros referentes colombianos continúan reflexionando sobre la importancia del comportamiento dentro y fuera del campo.

Embed DIFERENCIAS EN LOS GUANTES



Óscar Córdoba tomó distancia con respecto a algunas características del Dibu Martinez, pero no invalidó su forma de ser.



️ #DSPORTSNoticiasLite con la conducción de @manuolivari y @solcitorivas. pic.twitter.com/LV1hNxr6Q6 — DSPORTS (@DSports) October 8, 2024