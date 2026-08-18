Crisis en FIFA: echaron a un dirigente que enfrentó a Infantino por el polémico proyecto para privatizar el Mundial
Kevin Lamour dejó su cargo como director de operaciones del organismo tras cuestionar públicamente la iniciativa impulsada por el presidente de la FIFA.
La FIFA atraviesa un nuevo conflicto interno. Kevin Lamour, quien se desempeñaba como director de operaciones del organismo, dejó su cargo después de haber manifestado públicamente su rechazo al proyecto impulsado por Gianni Infantino para abrir los negocios comerciales del Mundial al capital privado.
La salida del dirigente francés, de 45 años, se conoció el lunes y representa un nuevo capítulo en la tensión que existe dentro del máximo organismo del fútbol mundial. Lamour llevaba casi dos años en su puesto y había sido una de las voces que cuestionaron el rumbo que buscaba tomar la conducción de Infantino. En su carta de despedida dirigida a los empleados de la FIFA, el francés dejó una frase que rápidamente tomó relevancia: “En la vida no se trata de hacer lo fácil, sino lo que es justo”.
Lamour también agradeció a distintos integrantes del organismo, entre ellos Mattias Grafström y Arsène Wenger, pero llamó la atención que no mencionara a Infantino en ningún momento de su mensaje. Además, instó a sus ahora excompañeros a mantener la integridad en sus funciones y reconoció el difícil momento que atraviesa la entidad. “Todo terminará por arreglarse. Si todo no va bien, es que aún no es el final”, escribió.
El proyecto que generó la pelea dentro de FIFA
El conflicto está relacionado con una iniciativa que había generado fuertes discusiones dentro y fuera de la FIFA. La propuesta contemplaba la creación de una empresa comercial que concentrara buena parte de los negocios del organismo y permitiera el ingreso de inversores privados.
La sociedad, denominada FIFA Forward Enterprise (FFE), tendría bajo su órbita derechos televisivos, patrocinios, entradas, licencias comerciales y distintos negocios vinculados con los principales torneos de la FIFA, incluido el Mundial. La intención era generar nuevos recursos para financiar el desarrollo del fútbol a nivel global, aunque el proyecto provocó cuestionamientos entre dirigentes y distintos sectores vinculados con el organismo.
Lamour había expresado públicamente su oposición a esta iniciativa y terminó enfrentado con la conducción de Infantino. Finalmente, el proyecto fue retirado después de la fuerte polémica que generó.
Otra salida que golpea a Infantino
La salida de Lamour no fue la única que se produjo en las últimas semanas. A fines de julio, Carlos Cordeiro, quien se desempeñaba como asesor del presidente de la FIFA, también dejó su cargo después de mantener diferencias relacionadas con el mismo proyecto. De esta manera, dos dirigentes vinculados con la estructura de Infantino terminaron alejándose del organismo en medio de las discusiones por el futuro modelo comercial de la FIFA.
Lamour, quien había trabajado anteriormente junto a Michel Platini durante su etapa al frente de la UEFA, terminó su ciclo en el organismo con un mensaje que evitó mencionar directamente a Infantino, pero que volvió a poner en evidencia las diferencias internas sobre el rumbo que pretende darle el presidente a la entidad.
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