Crisis en FIFA: echaron a un dirigente que enfrentó a Infantino por el polémico proyecto para privatizar el Mundial

Lamour había expresado públicamente su oposición a esta iniciativa y terminó enfrentado con la conducción de Infantino. Finalmente, el proyecto fue retirado después de la fuerte polémica que generó.

Otra salida que golpea a Infantino

La salida de Lamour no fue la única que se produjo en las últimas semanas. A fines de julio, Carlos Cordeiro, quien se desempeñaba como asesor del presidente de la FIFA, también dejó su cargo después de mantener diferencias relacionadas con el mismo proyecto. De esta manera, dos dirigentes vinculados con la estructura de Infantino terminaron alejándose del organismo en medio de las discusiones por el futuro modelo comercial de la FIFA.

Lamour, quien había trabajado anteriormente junto a Michel Platini durante su etapa al frente de la UEFA, terminó su ciclo en el organismo con un mensaje que evitó mencionar directamente a Infantino, pero que volvió a poner en evidencia las diferencias internas sobre el rumbo que pretende darle el presidente a la entidad.