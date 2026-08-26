FIFA vs. UEFA: fuerte respaldo de tres referentes de la Selección Argentina a Gianni Infantino
Javier Zanetti, Esteban Cambiasso y Javier Pastore publicaron cartas para apoyar la continuidad del dirigente suizo, marcando postura en medio de la feroz interna con la UEFA.
La batalla política por el sillón principal de la FIFA sumó un capítulo de alto impacto con sello argentino. En medio de un escenario de máxima tensión y de cara a las elecciones pautadas para marzo, Javier Zanetti, Esteban Cambiasso y Javier Pastore irrumpieron de manera coordinada en las redes sociales para hacer pública una carta contundente respaldando a la gestión de Gianni Infantino.
La jugada estratégica no pasó desapercibida en el ambiente del fútbol. Casi en simultáneo, las tres figuras con marcado pasado en la Selección Argentina e Italia difundieron comunicados en sus cuentas de Instagram con un mensaje conceptualmente idéntico. Mientras el Pupi —actual vicepresidente del Inter— y el Cuchu publicaron en español, el Flaco lo hizo en italiano. La coincidencia dejó al descubierto un movimiento alineado para marcar cancha en plena disputa de poder.
En sus textos, los ex futbolistas remarcaron que durante la última década la conducción de Infantino le otorgó una representación inédita a los protagonistas dentro del deporte. Según argumentaron, hoy los jugadores cuentan con espacio de participación directa en comités, proyectos y decisiones estructurales, algo que consideran un avance histórico para el desarrollo de la disciplina a nivel global.
Total apoyo de Zanetti, Cambiasso y Pastore a Gianni Infantino en FIFA
Este movimiento de los argentinos se alinea con la postura de la Conmebol, encabezada por Alejandro Domínguez y Claudio Tapia, quienes se posicionan del lado del actual mandatario del ente regulador. En la vereda opuesta se encuentran la UEFA, la Confederación Asiática y la Concacaf, bloques que presionan con fuerza para lograr una renovación de autoridades en la entidad con sede en Zúrich.
La aparición de Zanetti, Cambiasso y Pastore —sumada al apoyo reciente del camerunés Samuel Eto'o— representa un salvavidas de peso simbólico para Infantino. Mientras la UEFA afina su estrategia y define qué candidato impulsará para disputarle el trono, el dirigente suizo suma aliados de jerarquía internacional para defender su gestión y asegurar su permanencia en el poder.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario