FIFA vs. UEFA: fuerte respaldo de tres referentes de la Selección Argentina a Gianni Infantino

Total apoyo de Zanetti, Cambiasso y Pastore a Gianni Infantino en FIFA

Cartas de apoyo de algunos jugadores a la gestión de Infantino. Las tres cartas dicen exactamente lo mismo.Cambiasso, Zanetti y Pastore las firman. pic.twitter.com/n4L0h9l7iy — Fernando Palomo ESPN® (@fernandopalomo) August 26, 2026

Este movimiento de los argentinos se alinea con la postura de la Conmebol, encabezada por Alejandro Domínguez y Claudio Tapia, quienes se posicionan del lado del actual mandatario del ente regulador. En la vereda opuesta se encuentran la UEFA, la Confederación Asiática y la Concacaf, bloques que presionan con fuerza para lograr una renovación de autoridades en la entidad con sede en Zúrich.