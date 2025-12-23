Otro entrenador argentino en Brasil: Botafogo hizo oficial la llegada de Martín Anselmi

La llegada de Anselmi se dio tras la salida abrupta de Davide Ancelotti, quien dejó el cargo luego de un conflicto interno con la dirigencia. En ese contexto, la comisión directiva del Fogao optó por un perfil joven, con ideas modernas y con experiencia en distintos mercados. A sus 40 años, el argentino se suma a una lista cada vez más extensa de entrenadores de su país que trabajan en Brasil, como Luis Zubeldía en Fluminense, Jorge Sampaoli en Atlético Mineiro, Juan Pablo Vojvoda en Santos y Hernán Crespo en San Pablo, reflejo de una tendencia que se consolida temporada tras temporada.