Otro entrenador argentino en Brasil: Botafogo hizo oficial la llegada de Martín Anselmi
El Fogao anunció la llegada del exdirector técnico del Porto, en una decisión que se inscribe en la fuerte presencia de técnicos albicelestes en el Brasileirao.
Botafogo oficializó este lunes la contratación de Martín Anselmi como nuevo director técnico del primer equipo, con la misión de recuperar protagonismo luego de un 2025 que estuvo lejos de las expectativas. El club carioca, campeón de la Copa Libertadores 2024, cerró el acuerdo con el entrenador argentino por dos años y le confió la conducción de un plantel que necesita volver a competir en los primeros planos tanto a nivel local como internacional.
La llegada de Anselmi se dio tras la salida abrupta de Davide Ancelotti, quien dejó el cargo luego de un conflicto interno con la dirigencia. En ese contexto, la comisión directiva del Fogao optó por un perfil joven, con ideas modernas y con experiencia en distintos mercados. A sus 40 años, el argentino se suma a una lista cada vez más extensa de entrenadores de su país que trabajan en Brasil, como Luis Zubeldía en Fluminense, Jorge Sampaoli en Atlético Mineiro, Juan Pablo Vojvoda en Santos y Hernán Crespo en San Pablo, reflejo de una tendencia que se consolida temporada tras temporada.
Desde lo deportivo, Botafogo viene de finalizar sexto en el último Brasileirao, una posición que le permitió clasificarse a la fase previa de la Copa Libertadores 2026. Ese torneo será uno de los principales desafíos inmediatos para Anselmi, que deberá superar esa instancia para ingresar a la fase de grupos. El debut internacional está previsto entre el 18 y el 25 de febrero, cuando enfrente a Nacional Potosí de Bolivia en una serie que marcará el inicio formal de su ciclo.
El recorrido profesional de Martín Anselmi hasta recalar en el Botafogo
El recorrido profesional del nuevo DT respalda la apuesta. Anselmi comenzó su carrera como asistente de Gabriel Milito en Independiente y luego dio el salto como entrenador principal en Unión La Calera de Chile en 2022. Su mayor impacto lo consiguió en Independiente del Valle, donde entre 2022 y 2023 protagonizó uno de los procesos más exitosos del club ecuatoriano, con la obtención de la Copa Sudamericana y la liga local en 2022, además de la Recopa Sudamericana y la Supercopa de Ecuador en 2023.
En 2024 continuó su camino en el exterior al llegar a Cruz Azul de México, con el que alcanzó el subcampeonato del torneo Clausura. Ya en 2025 asumió el desafío de dirigir al Porto de Portugal, aunque su etapa allí fue breve y finalizó tras la eliminación en la fase de grupos del Mundial de Clubes. A lo largo de su carrera, Anselmi dirigió 160 partidos oficiales, con un balance de 84 victorias, 40 empates y 36 derrotas, números que avalan su crecimiento y proyección.
Con este panorama, Botafogo inicia una nueva etapa con la expectativa de reordenarse, recuperar competitividad y volver a pelear por títulos, confiando en la impronta de un entrenador joven que ya demostró capacidad para construir equipos sólidos y protagonistas.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario