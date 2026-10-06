Otro problema económico para San Lorenzo: embargaron parte del dinero por la venta de Gill

De acuerdo con la presentación realizada por el futbolista, el acuerdo contemplaba un primer pago de 100.000 dólares y dos cuotas posteriores de 400.000 dólares. San Lorenzo habría abonado únicamente la primera parte, dejando pendientes los 800.000 dólares restantes.

¿Qué dijo San Lorenzo sobre el reclamo?

La institución azulgrana explicó que Fydriszewski también reclamó 100.504,32 dólares en concepto de intereses y actualización, además de otros 568.000 dólares correspondientes a una penalidad de 1.000 dólares por cada día de demora. De esta manera, el monto total de la pretensión cautelar llegó a 1.468.504,32 dólares.

Sin embargo, el club aclaró que el juez de ejecución del Tribunal Judicial de Lille no incluyó esos conceptos dentro de la medida provisoria y autorizó únicamente el embargo por los 800.000 dólares de capital.

Desde Boedo también remarcó que la exclusión de esos adicionales no significa necesariamente que hayan quedado descartados de manera definitiva. Según explicó la institución, los intereses y la penalidad todavía podrían ser discutidos durante el proceso judicial de fondo.

El breve paso de Fydriszewski por San Lorenzo

La situación adquiere mayor impacto por el corto período que el delantero permaneció en Boedo. Fydriszewski llegó al club en agosto de 2024, pero su experiencia con la camiseta azulgrana terminó rápidamente. El atacante apenas disputó cuatro partidos, acumuló solamente 92 minutos y rescindió su vínculo en diciembre de ese mismo año.

Uno de los episodios más recordados de su breve etapa fue el penal que ejecutó frente a Godoy Cruz. En la última jugada de aquel encuentro, Fydriszewski intentó picar la pelota ante Franco Petroli, pero el arquero mendocino logró contener el remate y evitó el gol que podía darle el triunfo al Ciclón. Después de aquel episodio, el delantero no volvió a tener participación.

El nuevo embargo se suma a otros conflictos

En los últimos días, el club también informó un embargo relacionado con Damián Ayude, por una suma de 415.614.932 pesos, más 124 millones en concepto de intereses. El reclamo también incluye 48.558 dólares de capital y otros 14.600 dólares correspondientes a intereses.

A este escenario se suma el conflicto con Ignacio Piatti, quien reclama más de cuatro millones de dólares y rechazó una propuesta de acuerdo presentada por la institución. En ese expediente, el monto reclamado asciende a 4.369.889,11 dólares y existe preocupación por las consecuencias que podría generar si no se alcanza una solución.