Lunati apuntó contra el arbitraje argentino: "Está en el peor momento de los últimos 20 años"

"No es normal que Federico Beligoy, que es Secretario General, designe a los árbitros y trabaje para la patronal. O sea está sentado de los dos lados del escritorio. ¡Cómo va a ir bien el arbitraje!", agregó.

Después, Lunati, reconocido hincha de River, fue consultado por el gol anulado de manera polémica a Matías Suárez vía VAR: "No hubiera hecho nada, cobro gol. ¿Cómo voy a estar cuatro minutos revisando la jugada? Y le hubiese dicho al VAR y AVAR, que insistían: 'No me llamen más para estas estupideces. Llámenme por cosas claras que yo no veo'. Tobar tuvo que llamar a un asistente para decidir que hacer. Naa, un bochorno total", cerró.

Gracias a Dios hace 5 años desde que apareció esta porquería dije que iba a ser un Asco, gracias gente por de apoco darse cuenta y entender que esta tecnología usada así y por personas es NEFASTA , MUGRIENTA , ASQUEROSA , DANINA para el espectáculo y SOSPECHOSA ! ………. — Pablo Lunati (@PabloLunati22) July 7, 2022