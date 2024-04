Qué dijo Pablo Lunati sobre la polémica por el gol anulado a River frente a Boca

Al respecto, Lunati, confeso hincha de River, publicó una foto de la jugada polémica con un trazado de líneas. "Ahora bien, no es muy difícil, gente. 'Para mí no entró toda', dijo Baliño. Mal aplicado el protocolo VAR. Baliño debió mostrar alguna foto VAR para que con certeza certificar que la pelota no había entrado. No la mostró. No opinar de lo que él cree que pasó", expresó.

El exárbitro consideró entonces que fue un "gol mal anulado, por protocolo y por error reglamentario", y argumentó: "Ahora le hablo al futbolero: miren la actitud de Romero. Estaba liquidado".

"Gol, gente, de esto no hay más nada que hablar. El que no ve esto, no entiende un poron... de fútbol", concluyó Lunati.

A LOS 55’ ST. , GOL CLAVE MAL ANULADO POR PROTOCOLO Y POR ERROR REGLAMENTARIO !!!!!!

YA QUE DEBIÓ REANUDARSE CON UN CÓRNER !!!AHORA BIEN , LE HABLO AL FUTBOLERO, MIREN LA ACTITUD DE ROMERO !!!!!!!!!! ESTABA LIQUIDADO !!!! — Pablo Lunati (@PabloLunati22) April 22, 2024