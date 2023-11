Quién es Pablo Maffeo, el lateral español que convocaría Scaloni a la Selección Argentina

El conjunto español ya fue notificado por la AFA y el DT de la citación de su futbolista, mientras se espera la definición de dicho trámite, que podría demorarse horas, días o semanas.

Quién es Pablo Maffeo, el español que se sumaría a la Selección

Pablo Carmine Maffeo Becerra tiene 26 años y nació en San Juan Despí, España. Se desempeña como defensor lateral derecho y comenzó su carrera en el Levante Las Planas y en 2003 llegó al Espanyol donde realizó todas las divisiones inferiores.

En 2013 fue transferido al Manchester City donde se mantuvo por dos temporadas hasta que en 2016 se fue a préstamo al Girona y jugó en la Segunda División de España, tras renovar su contrato con los Citizens por tres temporadas

Luego, en 2018, pasó al Stuttgart con un contrato hasta el 2023 por una cifra cercana a los 9 millones de euros. Y el 7 de julio recaló en el Mallorca, club donde ejecutó la opción de compra que incluía el acuerdo y firmó con el conjunto bermellón un contrato hasta el 2026.

Además, jugó en la Sub-16, sub 17, Sub-19 y Sub-21 de España, pero nunca formó parte del seleccionado mayor. “Uno de mis sueños es que me llame la selección española. Es verdad que también podría jugar con Italia o Argentina, pero sería un sueño que la selección española me llamara", había reconocido el jugador.