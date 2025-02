Palmeiras va por una de las grandes figuras de Boca: la postura del club

Si bien hasta el momento no hubo una oferta formal, en Palmeiras son conscientes de que la negociación no será sencilla. Boca fijó una cláusula de salida cercana a los 18 millones de dólares, monto que el club de San Pablo difícilmente estaría dispuesto a desembolsar. Además, el Xeneize considera a Merentiel un jugador importante dentro del plantel. Con más de 100 partidos y 30 goles, la dirigencia liderada por Juan Román Riquelme mantiene su postura de no venderlo por un precio inferior a su cláusula.

miguel merentiel

El rol de Miguel Merentiel con Fernando Gago

Desde la llegada de Fernando Gago como DT, Merentiel vio reducido su protagonismo en el equipo titular. El entrenador optó por un esquema con un solo delantero, dejando ese puesto para Edinson Cavani. A pesar de esto, el uruguayo mantiene una actitud positiva y aseguró que seguirá peleando por su lugar:

"Trabajar fue lo que me trajo hasta acá. Seguiré luchando por entrar en el equipo. Si el entrenador me considera para estar en el 11, está bien; y si me toca esperar, esperaré. Voy a seguir luchando por esto", expresó en la pretemporada. Por ahora, su continuidad en Boca no está en duda y su futuro parece seguir ligado a la Bombonera. Sin embargo, en Palmeiras no descartan volver a la carga en el próximo mercado de pases.