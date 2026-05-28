Los 26 de Lionel Scaloni: quién es el José Manuel López, el "Flaco" de Palmeiras que "regaló" Independiente
La inclusión de José Manuel López en la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026 generó impacto y recordó su insólito pasado en el Rojo.
La lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026 arrojó sorpresas en la delantera. Lionel Scaloni decidió convocar de último momento a José Manuel López, el actual atacante estrella del club brasileño Palmeiras, quien curiosamente registra un particular e inesperado pasado formativo dentro de las divisiones inferiores del club Independiente.
El día que Independiente dejó libre a José Manuel López
Nacido en Corrientes hace 24 años, el apodado "Flaco" llegó a las categorías infantiles del conjunto de Avellaneda cuando tenía apenas 10 años de edad. Permaneció en la institución durante varias temporadas, pero en el año 2017, mientras se desempeñaba en la Sexta División, un persistente dolor en la espalda le impidió entrenar con normalidad. Ante un inminente cambio de los coordinadores juveniles de la entidad, las autoridades del club decidieron dejarlo en condición de jugador libre.
Lejos de abandonar sus metas profesionales tras el rechazo, el delantero consiguió una posterior prueba formativa en Lanús. El club granate decidió cederlo temporalmente a Colegiales de Tres Arroyos para disputar la liga de carácter regional, un destino amateur donde se transformó de manera inmediata en la principal figura ofensiva del plantel. Su excelente rendimiento le valió el regreso a la Primera División del Granate, donde brilló con fuerza antes de ser transferido al Palmeiras de Brasil por una cifra cercana a los 7 millones de dólares.
IMPORTANTE: Los 26 de Lionel Scaloni para la Selección Argentina en el Mundial 2026: qué dorsales usarán
La gran apuesta ofensiva de la Selección Argentina
Su notable consolidación en el exigente fútbol internacional, anotando goles decisivos en el Brasileirao y en la Copa Libertadores, terminó por llamar la atención del cuerpo técnico de la Selección Argentina. Con su imponente potencia física, destacada capacidad aérea y presencia dentro del área, López se perfila como una variante táctica completamente diferente para complementar el ataque liderado por referentes de la jerarquía de Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.
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