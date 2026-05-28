Los 26 de Lionel Scaloni: quién es el José Manuel López, el "Flaco" de Palmeiras que "regaló" Independiente

Lejos de abandonar sus metas profesionales tras el rechazo, el delantero consiguió una posterior prueba formativa en Lanús. El club granate decidió cederlo temporalmente a Colegiales de Tres Arroyos para disputar la liga de carácter regional, un destino amateur donde se transformó de manera inmediata en la principal figura ofensiva del plantel. Su excelente rendimiento le valió el regreso a la Primera División del Granate, donde brilló con fuerza antes de ser transferido al Palmeiras de Brasil por una cifra cercana a los 7 millones de dólares.