Palmeiras vs. Liga de Quito, por la Copa Libertadores 2025: horario, formaciones y TV
El Verdao intentará revertir el 0-3 sufrido en la ida y apoyarse en el fervor del Allianz Parque para lograr una hazaña frente al sólido equipo ecuatoriano.
Palmeiras se juega esta noche gran parte de su temporada cuando reciba a Liga de Quito, desde las 21:30, en el Allianz Parque. El equipo brasileño necesita ganar por más de tres goles para revertir la dura derrota sufrida en la altura de Quito, donde cayó 3-0 en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2025. Con su gente como gran aliada, el conjunto de Abel Ferreira buscará una remontada que lo meta nuevamente en una final continental.
El desafío no será fácil: Liga llega con una ventaja considerable y con la confianza alta tras una campaña casi perfecta en el certamen. Los ecuatorianos, dirigidos por Tiago Nunes, fueron líderes del Grupo C y eliminaron a rivales de peso como Botafogo y San Pablo en las fases anteriores.
Su solidez defensiva y la capacidad de definición en los momentos clave fueron las armas que los trajeron hasta esta instancia. “Sabemos que la ventaja es buena, pero no queremos relajarnos. Vamos a jugar como si estuviéramos 0-0”, expresó el director deportivo Eduardo Álvarez, dejando en claro que no habrá exceso de confianza.
El Verado, por su parte, llega herido en el orgullo pero confiado en su poder ofensivo. De los diez partidos que disputó hasta la ida, había ganado nueve y empatado uno, mostrando un rendimiento muy superior al de aquella noche en Quito. El 0-0 frente a Cruzeiro por el Brasileirao sirvió para rotar piezas y mantener el foco total en esta semifinal. Abel Ferreira fue contundente en la previa: “Noventa minutos pueden cambiar una historia. Le pido a la hinchada que no deje de creer ni de alentar. Estoy convencido de que viviremos una noche mágica”.
El local apostará por un once ofensivo, con Juan Manuel López y Vítor Roque como líderes en ataque, mientras que Liga repetirá el esquema que le dio éxito en casa. El ganador del cruce se medirá con Flamengo en la gran final, el próximo 29 de noviembre, en busca de la gloria continental. São Paulo se prepara para una noche que promete ser vibrante, con un Palmeiras decidido a escribir una de esas historias que el fútbol no olvida.
Palmeiras vs. Liga de Quito: probables formaciones
- Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs, Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Maurício, Felipe Anderson; Flaco López y Vítor Roque. DT: Abel Ferreira.
- Liga de Quito: Alexander Domínguez; Leonel Quiñónez, Ricardo Adé, Richard Mina; José Quintero, Fernando Cornejo, Carlos Gruezo, Gabriel Villamil, Yeltzin Enrique; Michael Estrada y Alexander Alvarado. DT: Tiago Nunes.
Palmeiras vs. Liga de Quito: otros datos
- Hora: 21:30.
- Estadio: Allianz Parque.
- Árbitro: Wilmar Roldán (COL).
- VAR: David Rodríguez (COL).
- TV: Fox Sports y Disney+.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario