Palmeiras vs. Liga de Quito, por la Copa Libertadores 2025: horario, formaciones y TV

allianz parque 1

El Verado, por su parte, llega herido en el orgullo pero confiado en su poder ofensivo. De los diez partidos que disputó hasta la ida, había ganado nueve y empatado uno, mostrando un rendimiento muy superior al de aquella noche en Quito. El 0-0 frente a Cruzeiro por el Brasileirao sirvió para rotar piezas y mantener el foco total en esta semifinal. Abel Ferreira fue contundente en la previa: “Noventa minutos pueden cambiar una historia. Le pido a la hinchada que no deje de creer ni de alentar. Estoy convencido de que viviremos una noche mágica”.