Paolo Guerrero y la propuesta del fútbol argentino

El exjugador de Corinthians y Flamengo (ambos de Brasil) más Bayern Munich y Hamburgo (los dos de Alemania) no vería “con malos ojos” recalar en una ciudad en la que ya estuvo, debido a que el seleccionado de Perú se alojó en la capital mendocina, durante la Copa América Argentina 2011.

En tanto, Néstor Breitenbruch anunció que se alejará del "Tomba", a partir de que el técnico Diego Flores no lo tendrá en consideración para actuar como lateral derecho o marcador central.

“Diego (Flores) me dijo que jugara de 3 y no acepté. Me contó que de central o lateral derecho iba a ser la cuarta opción. Me hubiera gustado que fuese antes”, afirmó el exjugador de Independiente en declaraciones a ‘Ovación 90’ (Radio Nihuil).