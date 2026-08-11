Boca hizo dos veces el saque inicial ante Recoleta por la Copa Sudamericana: ¿Puede haber sanciones?

El hecho ocurrió luego de que el conjunto paraguayo ganara el sorteo y eligiera cambiar de arco, cediéndole el saque inicial a los locales. Sin embargo, esta determinación obligaba por reglamento a que Recoleta pusiera la pelota en juego tras el entretiempo. Para sorpresa de todos los presentes en el Palacio Tomás Adolfo Ducó, el club azul y amarillo volvió a mover desde el círculo central y nadie en el campo de juego se percató de lo sucedido.