Boca hizo dos veces el saque inicial ante Recoleta por la Copa Sudamericana: ¿Puede haber sanciones?
Boca protagonizó un hecho insólito en la Copa Sudamericana al sacar del medio en ambos tiempos frente a Recoleta. ¿Qué dice el reglamento sobre esto?
Durante un insólito episodio en la Copa Sudamericana, Boca sacó del medio tanto al inicio del partido como en el comienzo del segundo tiempo frente a Recoleta. El árbitro Piero Maza y sus asistentes no advirtieron este error reglamentario, permitiendo que el equipo de Arruabarrena reanudara las acciones.
El hecho ocurrió luego de que el conjunto paraguayo ganara el sorteo y eligiera cambiar de arco, cediéndole el saque inicial a los locales. Sin embargo, esta determinación obligaba por reglamento a que Recoleta pusiera la pelota en juego tras el entretiempo. Para sorpresa de todos los presentes en el Palacio Tomás Adolfo Ducó, el club azul y amarillo volvió a mover desde el círculo central y nadie en el campo de juego se percató de lo sucedido.
El primero en notar públicamente la distracción fue el comentarista de la transmisión oficial, Juan Pablo Varsky. La Regla 8.1 de la IFAB es tajante en este aspecto: especifica claramente que el conjunto que eligió el campo en el primer tiempo es quien debe ejecutar el saque al inicio del complemento, prohibiendo que el mismo equipo realice ambos saques iniciales.
¿Habrá sanciones en la Copa Sudamericana por el error?
Este tipo de groseros descuidos arbitrales tienen antecedentes en el fútbol profesional. El 26 de febrero de 2026, Palmeiras hizo lo mismo ante Fluminense por el Brasileirao, y el 29 de septiembre de 2022, la selección de Colombia también sacó dos veces en un amistoso frente a México.
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Respecto a las posibles sanciones que podría enfrentar el equipo, el analista arbitral Carlos Eugênio Simon explicó en casos anteriores que se trata estrictamente de un error de procedimiento. Según el especialista, las normativas indican que: "Si el equipo afectado protesta, el partido puede llegar a instancias legales, aunque es difícil que el resultado se modifique".
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