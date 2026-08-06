Leandro Paredes respaldó a Milton Delgado en Boca: de darle la cinta al "es mi rueda de auxilio"

¿Qué dijo Rodolfo Arruabarrena sobre Milton Delgado?

El entrenador de Boca también elogió al juvenil y explicó por qué considera que tiene condiciones para seguir creciendo dentro del plantel profesional. "El Chelito (Delgado) es joven, pero puede ser, también Lautaro Blanco... Hay muchos jugadores, por ser ejemplo, por personalidad, por muchas cosas. En este caso, tenemos uno que reúne todas las virtudes que tiene que tener un capitán, que es Leandro Paredes", sostuvo Arruabarrena en conferencia de prensa.

Además, el DT destacó aspectos puntuales del juego del mediocampista. "Delgado es un motorcito dentro del campo. Pierde pocas pelotas dentro del campo, las que pierde las recupera. Es un jugador inteligente", aseguró.

"DELGADO ES MI RUEDA DE AUXILIO"



Leandro Paredes valoró la importancia de Milton Delgado luego del triunfo de Boca sobre Estudiantes.



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¿Qué puede pasar con el futuro de Milton Delgado en Boca?

En el club de la Ribera no existe una necesidad inmediata de desprenderse del volante, por lo que la intención es retenerlo. Sin embargo, si aparece una propuesta cercana a los 20 millones de dólares, monto fijado en su cláusula de rescisión, la dirigencia podría analizar una posible transferencia.

Mientras tanto, Delgado continúa sumando protagonismo dentro del equipo y consolidándose como una alternativa importante en la mitad de la cancha. Su capacidad para recuperar pelotas, su despliegue físico y su inteligencia táctica lo transformaron en una pieza muy valorada por el cuerpo técnico.