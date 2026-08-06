Leandro Paredes respaldó a Milton Delgado en Boca: de darle la cinta al "es mi rueda de auxilio"
El campeón del mundo tuvo un gesto que no pasó desapercibido durante la victoria de Boca frente a Estudiantes en el partido pendiente del Torneo Clausura 2026.
La victoria de Boca sobre Estudiantes por el Torneo Clausura 2026 dejó varias conclusiones positivas desde el aspecto futbolístico, aunque una de las imágenes que más repercusión generó fue la protagonizada por Leandro Paredes y Milton Delgado.
Cuando el volante campeón del mundo abandonó el campo de juego tras ser reemplazado, decidió entregarle la cinta de capitán al juvenil de 21 años, un gesto que rápidamente fue interpretado como una fuerte muestra de confianza. Después del encuentro, explicó el motivo de su decisión y dejó en claro el lugar que ocupa Delgado dentro del plantel.
"Es un premio por lo que es para nosotros", expresó el mediocampista, quien además destacó el crecimiento y el compromiso del futbolista formado en las divisiones inferiores del club. El volante no se quedó solamente con esa definición y profundizó sobre las condiciones personales y deportivas del juvenil.
"Es un chico que trabaja mucho, es muy humilde, escucha mucho y ojalá siga en este camino porque tiene un gran futuro", afirmó, reflejando el reconocimiento que se ganó dentro del vestuario. Las palabras de Paredes llegaron en un momento particular: durante las últimas semanas comenzaron a surgir versiones sobre el interés de distintos clubes del exterior, que siguen de cerca su evolución y podrían avanzar con una oferta antes del cierre del mercado de pases.
¿Qué dijo Rodolfo Arruabarrena sobre Milton Delgado?
El entrenador de Boca también elogió al juvenil y explicó por qué considera que tiene condiciones para seguir creciendo dentro del plantel profesional. "El Chelito (Delgado) es joven, pero puede ser, también Lautaro Blanco... Hay muchos jugadores, por ser ejemplo, por personalidad, por muchas cosas. En este caso, tenemos uno que reúne todas las virtudes que tiene que tener un capitán, que es Leandro Paredes", sostuvo Arruabarrena en conferencia de prensa.
Además, el DT destacó aspectos puntuales del juego del mediocampista. "Delgado es un motorcito dentro del campo. Pierde pocas pelotas dentro del campo, las que pierde las recupera. Es un jugador inteligente", aseguró.
¿Qué puede pasar con el futuro de Milton Delgado en Boca?
En el club de la Ribera no existe una necesidad inmediata de desprenderse del volante, por lo que la intención es retenerlo. Sin embargo, si aparece una propuesta cercana a los 20 millones de dólares, monto fijado en su cláusula de rescisión, la dirigencia podría analizar una posible transferencia.
Mientras tanto, Delgado continúa sumando protagonismo dentro del equipo y consolidándose como una alternativa importante en la mitad de la cancha. Su capacidad para recuperar pelotas, su despliegue físico y su inteligencia táctica lo transformaron en una pieza muy valorada por el cuerpo técnico.
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