Pasó por 10 clubes de fútbol, salió campeón en San Lorenzo y hoy trabaja en un frigorífico

Su primer salto a Europa fue en 2005, cuando arribo al FC Zúrich de Suiza, equipo con el que logró consagrarse campeón de la Copa local en su primer año. Luego de una carrera maratónica y consagrada, decidió poner fin a su carrera profesional.

Su vida después del retiro

En 2006, Capria decidió colgar los botines y dedicarse al negocio familiar, el frigorífico San Antonio. Esta nueva etapa en su vida le permitió ganar serenidad y estar cerca de sus seres queridos, tras una carrera que lo llevó a las diferentes latitudes del mundo.