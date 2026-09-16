De Londres a Santa Fe: la insólita historia del esgrimista inglés que representa a la Argentina
Alec Brooke, de 21 años y ex número uno juvenil de Gran Bretaña, hizo su debut con la bandera albiceleste en los Juegos Suramericanos.
Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 regalaron una de las historias más singulares del deporte nacional. La delegación argentina sumó entre sus filas a un talento internacional con un recorrido atípico: Alec Brooke, un esgrimista de 21 años nacido en Londres, formado en la prestigiosa Universidad de Princeton y con un pasado repleto de títulos bajo la bandera británica, que decidió dar un giro radical a su carrera para representar al país.
El joven especialista en espada masculina, hijo de madre argentina, debutó de manera oficial en suelo santafesino este martes 15 de septiembre. Detrás de su llegada a la Selección hay un detalle de color insólito: su vínculo con el equipo nacional se gestó tras un cruce internacional con el histórico referente José Domínguez, quien descubrió que el deportista inglés llevaba una remera de Lionel Messi debajo de la chaqueta de competencia.
Al confirmar sus raíces familiares, no dudó en tentarlo para vestir la celeste y blanca.
Alec Brooke, los Juegos Suramericanos y el esgrimista inglés que eligió a la Argentina
La incorporación de Brooke representa un salto de calidad indiscutible para la esgrima albiceleste. El zurdo ostenta un currículum envidiable: llegó a ser número uno del ranking mundial cadete y siete en categoría junior para Gran Bretaña, además de haber conquistado medallas de oro en el Campeonato de la Commonwealth 2022 y en el Europeo Junior 2025, sumado a un subcampeonato del mundo junior en 2024. Mientras cursa Economía en la Ivy League norteamericana, donde fue distinguido como All-American tres años seguidos, decidió profundizar sus lazos realizando un curso de Cultura y Lengua Argentina en la Universidad Di Tella.
Su compromiso con la causa nacional es absoluto. Fanático del West Ham United en la Premier League, prefirió no mirar el encuentro de su club para enfocarse de lleno en su presentación en los Juegos Suramericanos.
En lo estrictamente deportivo, la jornada de estreno en la fase de grupos individual tuvo un saldo ajustado. Tras lograr un sólido triunfo ante el chileno Jorge Valderrama por 5-1 y sufrir caídas ante los representantes de Colombia, Brasil, Paraguay y Panamá, Brooke logró meterse en la Tabla de 16. En la próxima ronda se medirá nuevamente ante el brasileño Nicolas Deguchi, buscando avanzar a paso firme antes de encarar el certamen por equipos.
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