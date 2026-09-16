De Londres a Santa Fe: la insólita historia del esgrimista inglés que representa a la Argentina

Alec Brooke, los Juegos Suramericanos y el esgrimista inglés que eligió a la Argentina

La incorporación de Brooke representa un salto de calidad indiscutible para la esgrima albiceleste. El zurdo ostenta un currículum envidiable: llegó a ser número uno del ranking mundial cadete y siete en categoría junior para Gran Bretaña, además de haber conquistado medallas de oro en el Campeonato de la Commonwealth 2022 y en el Europeo Junior 2025, sumado a un subcampeonato del mundo junior en 2024. Mientras cursa Economía en la Ivy League norteamericana, donde fue distinguido como All-American tres años seguidos, decidió profundizar sus lazos realizando un curso de Cultura y Lengua Argentina en la Universidad Di Tella.