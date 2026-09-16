El Reino Infantil: el fenómeno argentino que conquistó a familias y niños de todo el mundo cumple 15 años

En sus comienzos, la propuesta estuvo centrada en videoclips de canciones dirigidas especialmente al público preescolar. Con los años, ese universo se amplió con producciones como Rondas y clásicos infantiles, Canciones del Zoo, Paco el Marinero, Familia Blu y Bichikids.

Sin embargo, La Granja de Zenón se convirtió en uno de sus grandes emblemas. Su impronta argentina logró trascender fronteras y personajes como Zenón, Bartolito, La Vaca Lola y Percherón pasaron a acompañar el crecimiento de distintas generaciones de niños.

Las historias también fueron pensadas para transmitir valores positivos durante la infancia. A su vez, cabe destacar que los contenidos se desarrollan con asesoramiento de psicopedagogos y buscan fomentar la creatividad, la exploración, la estimulación psicomotriz y la alfabetización temprana, además de reforzar los vínculos familiares y sociales.

De Argentina al mundo: las impresionantes cifras de El Reino Infantil

Quince años después de aquel primer lanzamiento, El Reino Infantil cuenta con una network de 50 canales disponibles en 11 idiomas: español, inglés, italiano, alemán, portugués, francés, turco, ruso, rumano, coreano e hindi.

Solo durante el primer semestre de 2026, sus videos superaron las 9 mil millones de visualizaciones, mientras que el registro histórico alcanzó las 180 mil millones de reproducciones, según YouTube.

El alcance internacional también queda reflejado en los países donde tiene mayor penetración. De acuerdo con cifras de YouTube correspondientes a julio de 2026, México ocupa el primer lugar, seguido por Argentina, Brasil, Perú, Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Chile, España y República Dominicana.

Además de YouTube, sus contenidos tienen presencia en entornos FAST y CTV como Roku, Samsung TV, LG, TCL y Pluto TV, y llegaron a plataformas de streaming como Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, DIRECTV, Tivify, RTVE y Flow.

La Granja de Zenón también conquistó los teatros

El fenómeno dejó hace tiempo de limitarse a las pantallas. A través de su división de Teatro y Experiencias en vivo, la compañía produjo espectáculos en más de 20 países, entre ellos España y Estados Unidos.

Hasta el momento se realizaron más de 850 funciones teatrales y se vendieron 1,5 millón de entradas.

El 2026 marcó, además, otro récord para la compañía: La Granja de Zenón cumplió 10 años ininterrumpidos en la calle Corrientes. A su vez, En busca del Arcoiris se consagró como el espectáculo infantil más visto por sexto año consecutivo durante las vacaciones de invierno, según datos de AADET.

El universo también se trasladó a productos y experiencias. Su división de Desarrollo de Licencias concretó más de 90 acuerdos en 15 países, mientras que ya existen más de 900 productos licenciados, con un volumen total de ventas superior a los 2,2 millones de unidades.

La expansión continúa. En 2025, la compañía firmó un acuerdo con el estudio europeo de animación infantil Mediawan Kids & Family para producir la serie Wadoo, cuyo estreno está previsto para 2027. Ambas empresas también ampliaron su colaboración para la distribución de El Principito y sus amigos.

Actualmente, El Reino Infantil cuenta con oficinas en Buenos Aires y Madrid, opera tres unidades de negocio —Creación de Contenidos, Teatro y Experiencias en vivo y Desarrollo de Licencias— y reúne a más de 200 colaboradores directos e indirectos.

A 15 años de aquel comienzo en Argentina, El Reino Infantil pasó de la pantalla de YouTube a convertirse en un fenómeno internacional elegido por familias y niños. Y mientras nuevas generaciones descubren sus canciones, personajes como Bartolito, La Vaca Lola y Zenón continúan formando parte de la infancia de chicos alrededor del mundo.

¡El Reino Infantil está de festejo!