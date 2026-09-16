Vacaciones por Argentina: el histórico rincón del Norte habitado por 200 personas e ideal para descansar

Además, su ubicación permite observar flora y fauna autóctona en un ambiente que conserva gran parte de sus características naturales. Por eso, El Angosto resulta especialmente interesante para quienes priorizan un turismo tranquilo y vinculado con el paisaje.

Dónde queda y cómo llegar a El Angosto

El Angosto se encuentra en el departamento de Santa Catalina, en la provincia de Jujuy, muy cerca del límite con Bolivia. Está ubicado incluso más al norte que La Quiaca, por lo que se encuentra entre las localidades más septentrionales de la Argentina.

Desde San Salvador de Jujuy hay aproximadamente 400 kilómetros. Para llegar, se debe avanzar por la Ruta Nacional 9 en dirección norte hasta La Quiaca y, desde allí, continuar por la Ruta Provincial 5 hacia La Ciénaga antes de seguir camino hacia El Angosto.

La última parte del recorrido es la más exigente. El camino presenta curvas cerradas, arroyos y sectores próximos a barrancos, por lo que se recomienda realizar el viaje con un vehículo preparado para este tipo de terreno.

También puede resultar conveniente recorrer los últimos kilómetros acompañado por alguien que conozca la zona, especialmente para quienes llegan por primera vez. El acceso desafiante forma parte de la experiencia de conocer uno de los rincones más aislados y tranquilos del norte de Jujuy.