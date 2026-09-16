Vacaciones por Argentina: el histórico rincón del Norte habitado por 200 personas e ideal para descansar
En el extremo norte de Jujuy se esconde un pequeño pueblo rodeado de montañas, ríos y caminos sinuosos.
El Norte argentino concentra algunos de los paisajes más impactantes del país y también conserva pequeñas localidades que todavía permanecen alejadas de los principales circuitos turísticos. Entre ellas aparece un rincón de Jujuy donde predominan la tranquilidad, la naturaleza y una forma de vida marcada por el aislamiento.
Se trata de un pequeño pueblo ubicado en el departamento jujeño de Santa Catalina. Con poco más de 200 habitantes, este destino se encuentra rodeado por montañas, ríos y extensos paisajes naturales, convirtiéndose en una opción particular para quienes quieren conocer una Argentina diferente y descansar lejos de las grandes ciudades.
Qué se puede hacer en El Angosto
Uno de los principales atractivos de El Angosto es precisamente su entorno. El pueblo permite realizar caminatas por senderos rodeados de montañas rojizas, cursos de agua y paisajes prácticamente intactos, donde el silencio se convierte en uno de los protagonistas de la experiencia.
La zona también resulta especialmente atractiva para los amantes de la fotografía y la naturaleza. Los tonos intensos de la tierra, los caminos entre las montañas y la arquitectura sencilla de la localidad forman algunas de las postales más características de este rincón jujeño.
Otra posibilidad es acercarse a la vida cotidiana de sus habitantes y descubrir las costumbres y tradiciones que todavía se mantienen en la región. La gastronomía local permite probar preparaciones típicas mientras que el contacto con los vecinos ofrece una aproximación diferente a la cultura del extremo norte argentino.
Además, su ubicación permite observar flora y fauna autóctona en un ambiente que conserva gran parte de sus características naturales. Por eso, El Angosto resulta especialmente interesante para quienes priorizan un turismo tranquilo y vinculado con el paisaje.
Dónde queda y cómo llegar a El Angosto
El Angosto se encuentra en el departamento de Santa Catalina, en la provincia de Jujuy, muy cerca del límite con Bolivia. Está ubicado incluso más al norte que La Quiaca, por lo que se encuentra entre las localidades más septentrionales de la Argentina.
Desde San Salvador de Jujuy hay aproximadamente 400 kilómetros. Para llegar, se debe avanzar por la Ruta Nacional 9 en dirección norte hasta La Quiaca y, desde allí, continuar por la Ruta Provincial 5 hacia La Ciénaga antes de seguir camino hacia El Angosto.
La última parte del recorrido es la más exigente. El camino presenta curvas cerradas, arroyos y sectores próximos a barrancos, por lo que se recomienda realizar el viaje con un vehículo preparado para este tipo de terreno.
También puede resultar conveniente recorrer los últimos kilómetros acompañado por alguien que conozca la zona, especialmente para quienes llegan por primera vez. El acceso desafiante forma parte de la experiencia de conocer uno de los rincones más aislados y tranquilos del norte de Jujuy.
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