Pato Cabrera no podrá disputar el Masters de Augusta tras su condena por violencia de género

PATO CABRERA NO PUEDE ENTRAR A EE.UU. POR ESTAR CONDENADO POR VIOLENCIA DE GÉNERO

[AHORA] Lo bajaron al "Pato" Cabrera del Masters de Augusta: Estados Unidos le negó el ingreso por estar condenado por violencia de género.

Según indicó la revista Golf Week, publicación del medio USA Today, al golfista le negaron el ingreso a Estados Unidos ya que su visa fue rechazada. A pesar de no brindar datos sobre las razones de la negativa, el magazine confirmó que se comunicó vía correo electrónico con el ex agente del cordobés, Manuel Tagle, quien avaló la información.

“Se ha solicitado más información y se proporcionará a la embajada en breve. La decisión final sobre el visado tardará no menos de 8 a 10 semanas. No estará en el Masters”, fue lo que respondió el ex representante del golfista al medio especializado en la disciplina y que también recogió el periódico británico The Sun en su portal.

El primer Major de la temporada en el golf masculino comenzará este jueves y se extenderá hasta el próximo domingo 14 de abril, con 85 jugadores en la salida.