Paulo Dybala y una llamativa condición para desembarcar en Boca: "Si yo sé que hay alguien..."

Qué dijo Oriana Sabatini sobre el rumor de Paulo Dybala a Boca

Previo a que se conozca la palabra de su esposo, la modelo se refirió a la posibilidad del desembarco en La Boca: "No depende de mí, chicos. Lo tienen que llamar y él tiene que querer", sostuvo, en diálogo con OLGA.

Tras ello, la Gazzetta Dello Sports, uno de los más prestigiosos medios de Italia, se hizo eco de esta declaración y detallaron que Dybala "no tiene intenciones de irse de la Roma", a pesar de que la negociación de su contrato, que vence en junio de 2026, está estancada.

"No hay indicios de que se marche. Por ahora, regresar a su país no es una opción. La Roma hablará de esto con el jugador tras el cierre del mercado de fichajes, y quizás incluso después. Tanto Gasperini como Massara quieren evaluar la adaptación de Dybala al ritmo de la nueva Roma, especialmente en cuanto a su estado físico", publicaron, respecto a la postura del club.