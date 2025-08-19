Paulo Dybala y una llamativa condición para desembarcar en Boca: "Si yo sé que hay alguien..."
Con la llegada de Leandro Paredes al Xeneize, los hinchas todavía se ilusionan con la llegada del campeón del mundo, quien aún tiene contrato con Roma hasta 2026.
La ilusión de los hinchas de Boca por ver a Paulo Dybala con la camiseta azul y oro, junto a su amigo Leandro Paredes, sigue más vigente que nunca, y el delantero se refirió a esta posibilidad.
En una entrevista distendida en OLGA, el cordobés reconoció que con la salida del mediocampista, asador a cargo en Italia, "comeré menos asados"; a lo que, rápidamente, Homero Pettinato comentó: "También podés venir acá, Casa Amarilla tiene unas parrillas divinas. Leandro está haciendo asados. Están todos acá, también está Di María".
"Lo que pasa que si yo sé que hay alguien hace el asado mejor que yo, no me meto", replicó el delantero. A lo que Pettinato insistió: "Está muy de moda venir a Boca, es lindo… no estamos jugando tan bien".
En este contexto, Paulo Dybala dijo: "Tengo contrato acá, por ahora como asado en Roma", despejando cualquier rumor sobre un posible desembarco en el fútbol argentino, al menos hasta mediados del 2026.
Qué dijo Oriana Sabatini sobre el rumor de Paulo Dybala a Boca
Previo a que se conozca la palabra de su esposo, la modelo se refirió a la posibilidad del desembarco en La Boca: "No depende de mí, chicos. Lo tienen que llamar y él tiene que querer", sostuvo, en diálogo con OLGA.
Tras ello, la Gazzetta Dello Sports, uno de los más prestigiosos medios de Italia, se hizo eco de esta declaración y detallaron que Dybala "no tiene intenciones de irse de la Roma", a pesar de que la negociación de su contrato, que vence en junio de 2026, está estancada.
"No hay indicios de que se marche. Por ahora, regresar a su país no es una opción. La Roma hablará de esto con el jugador tras el cierre del mercado de fichajes, y quizás incluso después. Tanto Gasperini como Massara quieren evaluar la adaptación de Dybala al ritmo de la nueva Roma, especialmente en cuanto a su estado físico", publicaron, respecto a la postura del club.
