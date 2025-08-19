Racing vs. Peñarol, por la Copa Libertadores 2025: resultado en vivo

Marcos Rojo bajó la pelota y Adrián "Maravilla" Martínez marcó el 1-0 e igualó la serie para la Academia:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1957965741971460496&partner=&hide_thread=false ¡¡¡GOL DE RACING!!! Marcos R. la bajó de cabeza y Maravilla puso el 1-0 (1-1 global) ante Peñarol.



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/jqwq0Kznxw — SportsCenter (@SC_ESPN) August 20, 2025

Nahuel Herrera, de cabeza, igualó el encuentro y puso a Peñarol arriba en la serie:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1957967638895665312&partner=&hide_thread=false LOCURA MANYA: Herrera convirtió el 1-1 (2-1 global) de Peñarol ante Racing.



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/5oJ9jub36c — SportsCenter (@SC_ESPN) August 20, 2025

Racing vs. Peñarol: probables formaciones

Racing: Gabriel Arias; Marco Di Cesare oFranco Pardo, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara o Adrián Balboa. DT: Gustavo Costas.

Gabriel Arias; Marco Di Cesare oFranco Pardo, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara o Adrián Balboa. Peñarol: Brayan Cortes; Maximiliano Olivera, Nahuel Herrera, Javier Méndez, Emanuel Gularte; Eric Remedi, Jesús Trindade, Ignacio Sosa, Maximiliano Silvera, Davis Terans, Javier Cabrera. DT: Diego Aguirre.

Racing vs. Peñarol: otros datos

Hora: 21:30.

21:30. Estadio: Presidente Perón.

Presidente Perón. Árbitro: Wilmar Roldán (COL).

Wilmar Roldán (COL). VAR: Juan Lara (CHI).

Juan Lara (CHI). TV: Fox Sports.