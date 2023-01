Y luego, en diálogo con DeportesenFM por FM Sur, agregó: "Son 22 años de carrera. Es toda una vida dedicada al fútbol. Estoy contento porque cuando tome la decisión, lo hago convencido".

"Le quiero agradecer a todos porque acá fui feliz. Siempre me va a quedar la espinita de la final. La gente es tremendo, nunca me voy a olvidar de lo que se movió en ese torneo. Eso se suma a la espina. Solo me faltó coronarlo con el Ascenso", añadió el Tanque. Y sentenció: "Por ahí físicamente me daba para un año más, pero mentalmente ya no estaba".

Embed Mariano Pavone se retiró del fútbol tras su último paso por Quilmes. pic.twitter.com/sJv3wP0ltF — Primera Nacional (@Primeranaciona) January 9, 2023

LA CARRERA DE MARIANO PAVONE

El histórico delantero del fútbol argentino también vistió la camiseta de Real Betis de España, Lanús, Cruz Azul de México, Vélez, Racing, Defensor Sporting de Uruguay. Luego de 22 años terminó poniendole fin a su carrera en Quilmes, club que milita en la Primera Nacional.