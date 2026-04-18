Pelota Libre por celular: cómo ver en vivo Argentinos Juniors vs Atlético Tucumán
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Argentinos Juniors vs Atlético Tucumán por el Torneo Apertura 2026.
Argentinos Juniors y Atlético Tucumán se enfrentarán este sábado desde las 21:45 en el estadio Diego Armando Maradona, por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.
Cómo ver en vivo Argentinos Juniors vs Atlético Tucumán
El encuentro será transmitido por la señal de TNT Sports. El partido también se podrá seguir de manera online desde las plataformas de Flow, DGO y Telecentro Play, siempre que se tenga contratado el Pack Fútbol.
Argentinos Juniors vs Atlético Tucumán: formaciones
Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Diego Porcel, Iván Morales y Emiliano Viveros o Facundo Jainikoski.
Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Cléver Ferreira, Gastón Suso, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Kevin Ortiz, Leonel Vega, Nicolás Laméndola; Franco Nicola y Leandro Díaz.
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