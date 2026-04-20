Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Central Córdoba vs. Platense
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Central Córdoba vs. Platense por el Torneo Apertura 2026.
En el marco de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), Central Córdoba y Platense se verán las caras este lunes desde las 17:15 en el Estadio Madre de Ciudades.
El equipo dirigido por Lucas Pusineri atraviesa uno de sus momentos más complejos. El contundente 5-0 sufrido ante Estudiantes, la caída 3-1 frente a Newell’s y el ajustado 1-0 contra Vélez dejaron al Ferroviario en la anteúltima posición de la Zona A, con apenas 12 puntos en su haber. Ese presente lo deja prácticamente sin chances de clasificar a los octavos de final.
En la vereda opuesta aparece Platense, que vive un momento especial en su historia reciente. Su participación en la Copa Libertadores marcó un hito institucional y, pese a la derrota inicial ante Corinthians, logró reponerse con una victoria resonante por 2-1 frente a Peñarol en Montevideo. El Calamar acumula cinco partidos sin victorias y se ubica en la undécima posición con 16 puntos, lo que lo obliga a ganar para seguir con chances concretas de clasificación.
Formaciones de Central Córdoba vs. Platense por el Torneo Apertura 2026
- Central Córdoba: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Lucas Pusineri.
- Platense: Aún el entrenador no comunicó el probable once que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Walter Zunino.
Cómo ver en vivo Central Córdoba vs. Platense
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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