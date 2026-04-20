Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Central Córdoba vs. Platense

En la vereda opuesta aparece Platense, que vive un momento especial en su historia reciente. Su participación en la Copa Libertadores marcó un hito institucional y, pese a la derrota inicial ante Corinthians, logró reponerse con una victoria resonante por 2-1 frente a Peñarol en Montevideo. El Calamar acumula cinco partidos sin victorias y se ubica en la undécima posición con 16 puntos, lo que lo obliga a ganar para seguir con chances concretas de clasificación.