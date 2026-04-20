Barracas Central vs. Belgrano, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV

El equipo dirigido por Ricardo Zielinski llega con cierta irregularidad en su rendimiento reciente, aunque respaldado por una buena cosecha de puntos que le permite mantenerse en zona de clasificación. La victoria ajustada ante Aldosivi en la última jornada sirvió para cortar una racha negativa de tres partidos sin triunfos, pero no terminó de disipar las dudas en cuanto al funcionamiento colectivo. A esto se suman las bajas sensibles de Emiliano Rigoni, expulsado en el último compromiso, y Juan Velásquez, lo que obligará al entrenador a reconfigurar los sectores externos del equipo.