Barracas Central vs. Belgrano, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV
El equipo cordobés intentará asegurar su lugar en la próxima fase ante un rival que combina solidez local con desgaste internacional y que se hace fuerte desde la fricción y el orden táctico.
Barracas Central y Belgrano protagonizarán este lunes desde las 15:00 un duelo clave en el Estadio Claudio Tapia, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura 2026. El encuentro encuentra a ambos equipos en momentos distintos, pero con necesidades claras: el conjunto cordobés apunta a sellar su clasificación a los octavos de final, mientras que el Guapo busca sostener su competitividad en el plano local pese a tener la mirada también puesta en el frente internacional.
El equipo dirigido por Ricardo Zielinski llega con cierta irregularidad en su rendimiento reciente, aunque respaldado por una buena cosecha de puntos que le permite mantenerse en zona de clasificación. La victoria ajustada ante Aldosivi en la última jornada sirvió para cortar una racha negativa de tres partidos sin triunfos, pero no terminó de disipar las dudas en cuanto al funcionamiento colectivo. A esto se suman las bajas sensibles de Emiliano Rigoni, expulsado en el último compromiso, y Juan Velásquez, lo que obligará al entrenador a reconfigurar los sectores externos del equipo.
En ese contexto, el “Ruso” analiza variantes tácticas para encarar el compromiso. La posibilidad de sostener el esquema 3-4-1-2 utilizado en Mar del Plata está sobre la mesa, aunque también gana fuerza la opción de un 4-1-4-1 que le otorgue mayor equilibrio y control en la mitad de la cancha, pensando en un partido que puede definirse por detalles.
Del otro lado, el Guapo atraviesa un presente particular. Si bien su rendimiento en el torneo local ha sido estable, con 19 puntos y aún con chances matemáticas en una zona muy pareja, el equipo también viene mostrando una faceta competitiva en la Copa Sudamericana. Allí logró sostener el invicto tras empates sin goles frente a rivales de peso como Vasco da Gama y Olimpia, evidenciando una estructura sólida desde lo defensivo y una propuesta basada en el orden y el desgaste del rival.
El conjunto dirigido por Rubén Darío Insua ha sabido incomodar a equipos de mayor jerarquía mediante una identidad marcada por el repliegue y la intensidad en la marca. Esa misma fórmula buscará trasladarla al ámbito doméstico para seguir sumando en un tramo decisivo del campeonato, donde cada punto adquiere un valor determinante. Con estilos distintos pero necesidades urgentes, el partido promete ser una batalla táctica en la que los detalles marcarán la diferencia.
Barracas Central vs. Belgrano: probables formaciones
- Barracas Central: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Rubén Darío Insua.
- Belgrano: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Ricardo Zielinski.
Barracas Central vs. Belgrano: otros datos
- Hora: 15.00.
- Estadio: Claudio Chiqui Tapia.
- Árbitro: Nicolás Lamolina.
- VAR: Nahuel Viñas.
- TV: ESPN Premium.
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