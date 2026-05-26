Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Lanús vs Mirassol

Lanús se juega su última carta internacional del año. Este martes, desde las 19.00, el Granate recibirá a Mirassol de Brasil en el Estadio Ciudad de Lanús por la sexta y última fecha del Grupo G de la Copa Libertadores 2026. Aunque el equipo argentino ya no tiene chances de avanzar a los octavos de final del máximo certamen continental, buscará sellar su boleto a los playoffs de la Copa Sudamericana.