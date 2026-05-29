Gimnasia de Jujuy vs. Belgrano por la Copa Argentina: horario, formaciones y TV

Por su parte, Belgrano de Córdoba llega con el pecho inflado de confianza tras hacer historia y consagrarse campeón del Torneo Apertura al vencer a River en la final. Este título transformó por completo el presente institucional y deportivo del club. Con un juego equilibrado y una ofensiva letal, el "Pirata" se consolidó como uno de los equipos más regulares del país. En los 32avos de final no dejó dudas y viene de golear 3-0 a Atlético Rafaela para meterse sin sobresaltos en esta instancia.