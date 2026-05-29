Gimnasia de Jujuy vs. Belgrano por la Copa Argentina: horario, formaciones y TV
Con la alegría de haber salido campeón del Torneo Apertura, el Pirata se mide con el conjunto jujeño por los 16avos de final. Los detalles.
Gimnasia de Jujuy y Belgrano de Córdoba se juegan el pase a octavos en la Copa Argentina, este sábado desde las 15:30, en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Se avecina un partidazo: el Lobo lidera con comodidad la Zona B de la Primera Nacional y el Pirata llega tras su histórico primer título de la Liga Profesional.
Gimnasia de Jujuy llega en su mejor nivel de los últimos años. Bajo la conducción de Hernán Pellerano, el equipo se transformó en un animador indiscutido de la Primera Nacional gracias a una campaña sólida y una gran fortaleza en condición de local.
En la fase previa, el "Lobo" demostró carácter al eliminar por penales a Central Córdoba tras un vibrante 2-2, dejando en el camino a un rival de la máxima categoría. Ahora, busca cerrar el semestre con otro batacazo que alimente el sueño del doble frente: el ascenso y la Copa Argentina.
Por su parte, Belgrano de Córdoba llega con el pecho inflado de confianza tras hacer historia y consagrarse campeón del Torneo Apertura al vencer a River en la final. Este título transformó por completo el presente institucional y deportivo del club. Con un juego equilibrado y una ofensiva letal, el "Pirata" se consolidó como uno de los equipos más regulares del país. En los 32avos de final no dejó dudas y viene de golear 3-0 a Atlético Rafaela para meterse sin sobresaltos en esta instancia.
Probables formaciones del duelo
Gimnasia (J): Milton Álvarez; Delfor Minervino, Guillermo Cosaro, Nicolás Dematei, Martín Lazarte; David Gallardo, Hugo Soria, Francisco Maidana, Francisco Molina; Abel Argañaráz; Cristian Menéndez. DT: Hernán Pellerano.
Belgrano: Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Leonardo Morales, Álvaro Ocampo, Federico Ricca; Francisco González Metilli, Ramiro Hernandes, Adrián Sánchez, Juan Velázquez; Franco Vázquez; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.
Gimnasia (J) vs. Belgrano por la Copa Argentina: datos del partido
- Hora: 15.30
- Estadio: Madre de Ciudades de Santiago del Estero
- Árbitro: Daniel Zamora
- TV: TyC Sports
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