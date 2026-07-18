Periodista español avisó que un gol no alcanzará para vencer a Argentina en la final del Mundial 2026

Para Lagunas, el fútbol constituye apenas una manifestación más de ese vínculo. A lo largo de las últimas décadas, innumerables futbolistas cruzaron el Atlántico para dejar su impronta en uno y otro país, consolidando una relación que terminó enriqueciendo a ambas tradiciones futbolísticas. "La final también representa dos culturas futbolísticas que se conocen muy bien y que se respetan", resumió.

Cómo llega España a la definición del Mundial

Durante la charla, el editor de Panenka también repasó el derrotero que llevó a España hasta esta nueva final. En su análisis, el punto de inflexión se produjo con la irrupción de Luis Aragonés, quien impulsó una transformación que luego encontraría su máxima expresión con futbolistas de la talla de Xavi Hernández, Andrés Iniesta, David Villa, Sergio Ramos, Carles Puyol y Gerard Piqué.

"Durante mucho tiempo España quiso parecerse a otras selecciones: ser tan fuerte como Alemania, tan táctica como Italia o tan competitiva como Argentina. Hasta que entendió que debía jugar a su propia manera", recordó.

Aquella identidad, explicó, continúa vigente, aunque con ciertas mutaciones. Si bien la conquista de la Eurocopa 2024 llegó gracias a un equipo más vertiginoso, impulsado por el desequilibrio de Nico Williams y Lamine Yamal, distintas contingencias físicas llevaron al cuerpo técnico a recuperar un estilo más elaborado, basado en la administración de la pelota y el control del ritmo del encuentro. "Hoy vemos una selección muy sólida, muy estable y que vuelve a construir desde el dominio del balón", describió.