Periodista español avisó que un gol no alcanzará para vencer a Argentina en la final del Mundial 2026
Aitor Lagunas, editor de la revista Panenka, analizó el duelo decisivo y aseguró que la Selección española no podrá relajarse en ningún momento frente al conjunto de Lionel Scaloni.
A horas de la gran final del Mundial 2026, en España también predomina la cautela. Más allá del optimismo que genera el presente del equipo de Luis de la Fuente, hay quienes consideran que enfrente estará un rival con la capacidad suficiente para alterar cualquier escenario, incluso cuando el resultado parezca favorable.
Uno de ellos es Aitor Lagunas, editor de la prestigiosa revista Panenka, quien dejó una sentencia que rápidamente comenzó a circular en la previa del encuentro: "España no podrá confiarse aunque haga un gol".
La afirmación llegó durante una entrevista concedida al programa Entretiempo (AM550), donde el periodista analizó no solo el aspecto futbolístico de la final, sino también el trasfondo histórico que convierte al choque entre argentinos y españoles en un acontecimiento singular.
Según explicó, pocas definiciones mundialistas reunieron a dos países con una relación tan estrecha. El idioma, los movimientos migratorios, los referentes culturales y el permanente intercambio entre ambas sociedades configuran un entramado que, a su entender, vuelve al partido mucho más trascendente que una simple disputa deportiva.
"Es increíble la facilidad que tenemos hoy para conectar puntos tan distantes del planeta y, al mismo tiempo, tan cercanos culturalmente", reflexionó. En esa misma línea, agregó: "Argentina y España tienen muchísimo en común. Empezando por el idioma, siguiendo por referentes culturales, por una historia compartida y por emigraciones cruzadas. Todo eso hará que esta final sea muy especial".
Para Lagunas, el fútbol constituye apenas una manifestación más de ese vínculo. A lo largo de las últimas décadas, innumerables futbolistas cruzaron el Atlántico para dejar su impronta en uno y otro país, consolidando una relación que terminó enriqueciendo a ambas tradiciones futbolísticas. "La final también representa dos culturas futbolísticas que se conocen muy bien y que se respetan", resumió.
Cómo llega España a la definición del Mundial
Durante la charla, el editor de Panenka también repasó el derrotero que llevó a España hasta esta nueva final. En su análisis, el punto de inflexión se produjo con la irrupción de Luis Aragonés, quien impulsó una transformación que luego encontraría su máxima expresión con futbolistas de la talla de Xavi Hernández, Andrés Iniesta, David Villa, Sergio Ramos, Carles Puyol y Gerard Piqué.
"Durante mucho tiempo España quiso parecerse a otras selecciones: ser tan fuerte como Alemania, tan táctica como Italia o tan competitiva como Argentina. Hasta que entendió que debía jugar a su propia manera", recordó.
Aquella identidad, explicó, continúa vigente, aunque con ciertas mutaciones. Si bien la conquista de la Eurocopa 2024 llegó gracias a un equipo más vertiginoso, impulsado por el desequilibrio de Nico Williams y Lamine Yamal, distintas contingencias físicas llevaron al cuerpo técnico a recuperar un estilo más elaborado, basado en la administración de la pelota y el control del ritmo del encuentro. "Hoy vemos una selección muy sólida, muy estable y que vuelve a construir desde el dominio del balón", describió.
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