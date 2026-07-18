Argentina vs. España: la inteligencia artificial reveló quién ganará la final del Mundial 2026
La Copa del Mundo se define en el MetLife de Nueva Jersey, donde los de Scaloni defienden el título ante España, que busca su segunda estrella.
La Inteligencia Artificial de Gemini elaboró su pronóstico para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, un duelo que definirá al nuevo campeón del mundo. El partido se disputará este domingo, desde las 16, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
Argentina llega a la definición como vigente campeón tras la conquista en Qatar 2022, mientras que "La Roja" vuelve a una final mundialista por segunda vez en su historia después de haber levantado el trofeo en Sudáfrica 2010.
La "Albiceleste", además, buscará defender el título conseguido hace cuatro años y convertirse en bicampeona del mundo, un logro que solo ostentan Italia y Brasil.
El resultado que predice la Inteligencia Artificial
Según el pronóstico de Gemini, la selección comandada por Lionel Scaloni se impondrá ante España por 2 a 1 en la final del Mundial y volverá a consagrarse campeona del mundo. La IA anticipa un partido cerrado, con momentos de tensión y una definición marcada por la jerarquía individual de los protagonistas.
De acuerdo con el análisis, el elenco europeo sería el equipo que abriría el marcador: a los 32 minutos, Nico Williams aparecería para convertir luego de una asistencia de Lamine Yamal y superar al arquero argentino Emiliano Martínez.
Sin embargo, Argentina, en el complemento, llegaría a la igualdad: Lionel Messi asistiría a Julián Álvarez, quien aprovecharía un espacio en la defensa española para marcar el 1 a 1 a los 62 minutos.
Desde ese momento, el encuentro entraría en una etapa de máxima tensión, con España intentando controlar la posesión y Argentina buscando lastimar mediante ataques rápidos. La definición llegaría cerca del final, cuando Lautaro Martínez convertiría el gol del triunfo tras una jugada iniciada por Rodrigo De Paul.
De esta manera, siempre según la predicción de Gemini, Argentina levantaría nuevamente la Copa del Mundo y conseguiría el bicampeonato mundial tras la consagración obtenida en Qatar 2022.
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