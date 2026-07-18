Argentina vs. España: la inteligencia artificial reveló quién ganará la final del Mundial 2026

Sin embargo, Argentina, en el complemento, llegaría a la igualdad: Lionel Messi asistiría a Julián Álvarez, quien aprovecharía un espacio en la defensa española para marcar el 1 a 1 a los 62 minutos.

Desde ese momento, el encuentro entraría en una etapa de máxima tensión, con España intentando controlar la posesión y Argentina buscando lastimar mediante ataques rápidos. La definición llegaría cerca del final, cuando Lautaro Martínez convertiría el gol del triunfo tras una jugada iniciada por Rodrigo De Paul.

De esta manera, siempre según la predicción de Gemini, Argentina levantaría nuevamente la Copa del Mundo y conseguiría el bicampeonato mundial tras la consagración obtenida en Qatar 2022.