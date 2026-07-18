¿La Estatua de la Libertad apareció con los colores de Argentina y España?

La cuenta regresiva para la final del Mundial entre Argentina y España dejó lugar para todo tipo de contenidos en las redes sociales, aunque uno de ellos consiguió destacarse por encima del resto. Se trata de un video en el que la Estatua de la Libertad luce una indumentaria dividida entre los colores de ambos seleccionados, una escena que rápidamente despertó interrogantes sobre su autenticidad.