¿La Estatua de la Libertad apareció con los colores de Argentina y España?
El clip comenzó a circular en la previa de la final del Mundial 2026 y generó confusión entre miles de usuarios. La explicación detrás de las imágenes.
La cuenta regresiva para la final del Mundial entre Argentina y España dejó lugar para todo tipo de contenidos en las redes sociales, aunque uno de ellos consiguió destacarse por encima del resto. Se trata de un video en el que la Estatua de la Libertad luce una indumentaria dividida entre los colores de ambos seleccionados, una escena que rápidamente despertó interrogantes sobre su autenticidad.
La publicación acumuló miles de reproducciones y fue replicada en distintas plataformas, donde no faltaron quienes interpretaron que Nueva York había preparado un homenaje especial para los finalistas del certamen. El notable realismo de las imágenes contribuyó a que la secuencia se difundiera como si reflejara un hecho verdadero.
La explicación detrás del fenómeno viral
Pese al impacto que tuvo el video, la escena nunca ocurrió. No hay registros fotográficos, transmisiones en vivo ni comunicaciones oficiales que indiquen que la Estatua de la Libertad haya sido intervenida con los colores de Argentina y España en la antesala de la final.
El consenso es que las imágenes fueron creadas mediante inteligencia artificial y recursos de edición digital, una práctica que gana cada vez más terreno en acontecimientos de alcance global. El desarrollo de estas herramientas permite obtener resultados de gran verosimilitud, al punto de que muchas veces resulta complejo distinguir entre una recreación y un registro auténtico.
El caso volvió a poner sobre la mesa un fenómeno que se repite con frecuencia en internet. En cada cita deportiva de relevancia mundial aparecen videos de monumentos, edificios emblemáticos o paisajes icónicos transformados digitalmente para acompañar el clima del evento. En algunos casos son compartidos como una pieza de entretenimiento, aunque en otros terminan circulando sin aclaraciones y generan confusión entre los usuarios.
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