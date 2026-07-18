Selección Argentina vs. España por la final del Mundial 2026: horario, formaciones y TV

Por el lado de los europeos dirigidos por Luis de la Fuente parece todo más claro en cuando al equipo, más allá de que se habían encendido las alarmas con Lamine Yamal y Pedro Porro entrenando diferenciando. España alcanzó su segunda final del mundo con una campaña interesante, ganando todos los mano a mano en los 90 y recibiendo apenas un gol en siete encuentros.

Formaciones de Selección Argentina vs. España por la final del Mundial 2026

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone , Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Mikel Oyarzábal. DT: Luis de la Fuente.

Datos de Selección Argentina vs. España