Selección Argentina vs. España por la final del Mundial 2026: horario, formaciones y TV
En busca de la cuarta estrella, el conjunto nacional juega este domingo una nueva final del mundo ante el poderoso equipo español.
Luego de un camino realmente emotivo y de la épica semifinal ante Inglaterra, la Selección Argentina juega este domingo en New Jersey la gran final del Mundial 2026 ante España, en busca de lograr el tan ansiado bicampeonato del Mundo.
El encuentro se juega desde las 16 horas de la Argentina en el MetLife Stadium de New Jersey, con arbitraje del esloveno Slavko Vincic y televisación de Telefe, TyC Sports, DSports, Disney+ y Paramount+.
El conjunto de Lionel Scaloni llega luego de una remontada histórica en el choque ante Inglaterra que, pese a las declaraciones previas, no se jugó como "un partido más". Fue además, sin dudas, la mejor actuación del equipo nacional en la Copa del Mundo.
Restaba conocer algo que el entrenador no adelantó: cómo terminaron sus dirigidos en el aspecto físico. Con este panorama, y sin confirmaciones del DT, se vislumbraba al menos un cambio en la formación para enfrentar a España.
En tanto, según trascendidos, el oriundo de Pujato mantenía dos interrogantes. Una, como siempre, en el lateral derecho; y la otra en el mediocampo, con los nombres de Rodrigo De Paul, Giuliano Simeone y Nico González pujando por un lugar.
Por el lado de los europeos dirigidos por Luis de la Fuente parece todo más claro en cuando al equipo, más allá de que se habían encendido las alarmas con Lamine Yamal y Pedro Porro entrenando diferenciando. España alcanzó su segunda final del mundo con una campaña interesante, ganando todos los mano a mano en los 90 y recibiendo apenas un gol en siete encuentros.
Formaciones de Selección Argentina vs. España por la final del Mundial 2026
Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Mikel Oyarzábal. DT: Luis de la Fuente.
Datos de Selección Argentina vs. España
- Hora: 16.00.
- TV: TyC Sports.
- Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia).
- Estadio: New Jersey Stadium.
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