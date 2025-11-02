Pese al golazo de Lionel Messi, ¿qué necesita Inter Miami para avanzar en los playoffs de la MLS?

Qué necesita Inter Miami para avanzar en los playoffs de la MLS

Con este resultado, la serie quedó igualada y se definirá el próximo sábado en el Chase Stadium, donde Inter Miami tendrá la oportunidad de sellar la clasificación a las semifinales del Este ante su gente. El ganador del cruce enfrentará en la siguiente instancia a Columbus Crew o FC Cincinnati, que este domingo disputarán su segundo partido tras la victoria inicial de Cincinnati.

Pese a la derrota, el equipo de Mascherano confía en revertir la historia en casa, donde mantiene un invicto de siete partidos consecutivos y contará nuevamente con el liderazgo de Messi para buscar un lugar entre los cuatro mejores de la liga estadounidense.