Pese al golazo de Lionel Messi, ¿qué necesita Inter Miami para avanzar en los playoffs de la MLS?
El equipo de Javier Mascherano perdió 2-1 bajo la lluvia en Tennessee. La Pulga descontó con un golazo y la clasificación a semifinales se decidirá en Miami.
Bajo una intensa lluvia, Nashville SC se impuso a Inter Miami con autoridad y forzó el tercer partido de la serie de playoffs de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS). El equipo dirigido por Javier Mascherano no logró repetir la actuación de la ida y se vio superado por un rival intenso y efectivo.
El conjunto local abrió el marcador gracias a un penal muy discutido que el árbitro Allen Chapman sancionó tras una caída de Sam Surridge, luego de un contacto con el arquero Rocco Ríos Novo. El delantero inglés, segundo máximo artillero de la temporada con 24 goles, transformó la falta en el 1-0.
Promediando la primera etapa, los de Mascherano reaccionaron y lograron controlar la posesión. Una combinación entre Messi y Jordi Alba casi termina en el empate, pero Tadeo Allende no pudo definir. Aun así, Nashville mantuvo su orden defensivo y amplió la diferencia a través de Josh Bauer, quien aprovechó un rebote en un tiro de esquina para marcar el 2-0 antes del descanso.
Así fue el golazo de Lionel Messi en la derrota de Inter Miami ante Nashville
En el complemento, Inter Miami mejoró su rendimiento y se adueñó del balón, empujado por la jerarquía de Lionel Messi, que fue el eje de todos los ataques. El capitán argentino intentó romper la resistencia del arquero Joe Willis con tiros de media distancia y conexiones con Luis Suárez y Allende.
Cuando el encuentro parecía definido, el 10 descontó con un golazo sobre el cierre, tras un potente remate que se clavó en el ángulo y encendió la ilusión de una remontada que finalmente no se concretó. El rosarino sumó así su gol número 32 en la temporada, reafirmándose como el máximo artillero de la MLS.
Qué necesita Inter Miami para avanzar en los playoffs de la MLS
Con este resultado, la serie quedó igualada y se definirá el próximo sábado en el Chase Stadium, donde Inter Miami tendrá la oportunidad de sellar la clasificación a las semifinales del Este ante su gente. El ganador del cruce enfrentará en la siguiente instancia a Columbus Crew o FC Cincinnati, que este domingo disputarán su segundo partido tras la victoria inicial de Cincinnati.
Pese a la derrota, el equipo de Mascherano confía en revertir la historia en casa, donde mantiene un invicto de siete partidos consecutivos y contará nuevamente con el liderazgo de Messi para buscar un lugar entre los cuatro mejores de la liga estadounidense.
