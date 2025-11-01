El gesto de la China Suárez hacia Antonela Roccuzzo que generó polémica con Messi: "Así empezó con Wanda Nara"

antonella-roccuzzo

Yanina Latorre destrozó a la China Suárez por un posteo de la actriz: qué publicó

La conductora, cruzó una vez más a la modelo. Ahora llegó a decirle "miserable". ¿Qué pasó?

yanina latorre

Yanina Latorre volvió a apuntar con todo contra Eugenia “la China” Suárez, luego de que la actriz y cantante publicara en sus redes una imagen mostrando una cartera carísima que le regaló Mauro Icardi.

“Hay que tener muy poca vida para acostarte arriba de una cartera de 13 mil dólares”.

En su programa Sálvese Quien Pueda, la conductora no se guardó nada y le envió un listado de criticas: “Hay que tener muy poca vida para acostarte arriba de una cartera de 13 mil dólares”, comenzó diciendo, visiblemente indignada.

El posteo de la China —en el que contaba que Icardi había mandado a fabricar el accesorio personalizado para ella— fue el detonante: “Explícame, ¿quién caraj... hace una foto así? Tenés que tener una vida tan miserable…”, insistió Yanina, sin vueltas.

Entre risas y asombro, la periodista siguió desmenuzando el gesto de la actriz: “Wanda tenía razón”, remarcó. Y cerró, sin filtro: “La China siempre quiso tener su vida. Lo único que hace es copiarla”.

yanina latorre china suarez posteo

Wanda Nara explotó contra la China Suárez: "¿Qué clase de sorete podés ser? Mierda de persona"

Tras iniciar un nuevo round mediático contra Mauro Icardi, ahora Wanda Nara lanzó una explosiva historia en Instagram contra la China Suárez, actual pareja del padre de sus hijas Francesca e Isabella, luego de que la actriz posteara que el futbolista le regaló un bolso Louis Vuitton, cuando a la niña de 9 años -que cumplió años este lunes- su padre no le regaló nada.

Tras esto, Wanda estalló: "¿Qué tan zorra podés ser de refregarle el día del cumple a una nena el abandono de su papá? Te pidieron de mil maneras del Ministerio Público que las nenas estaban mal... ¿Qué clase de sorete podés ser?", comenzó la conductora de Telefe.

"Sabés muy bien que a Isi no le regalo nada... solo buscó arruinarle su cumpleaños. Querés refregarle a una nena de 9 años un bolso cuando a ella no le compro ni un globo. Y menos a mí, que los tengo TODOS, ridícula. ¿Por qué cuando te regalaron un auto no te vi refregando tanto?", continuó su descargo.

Y añadió: "Limitado un bolso Louis Vuitton. Tengo 3 de esos, la única limitada que compite con nenas sos vos, mierda de persona. Vos como mujer y las abogadas mujeres que defienden un hombre -si así se lo puede llamar- que quiere sacarle las hijas a una mamá".

"¿Te lleva a Milán como una interesada vip arrastrada a pelear por la restitución de dos nenas que quieren vivir con su mamá? Seguí comprando bolsos porque dignidad no venden", concluyó Wanda, de forma categórica.