Lionel Messi cruzó a Davo Xeneize cuando hablaron de sus equipos: “¿Vos sos de...?"
La Pulga le hizo una inesperada pregunta al streamer y sorprendió a todos en la transmisión en vivo. El momento no tardó en volverse viral.
En las últimas horas, Lionel Messi y Luis Suárez armaron una transmisión con Davo Xeneize y La Cobra. Allí, Disfrutaron de un partido de Deportivo LSM, el equipo que comparten las ex estrellas de Barcelona en el fútbol uruguayo.
Mientras charlaban, se divertían y hacían chistes, el capitán de la Selección Argentina se puso en modo periodista y le hizo una pregunta a Davo, que lo descolocó y el tuvo que buscar la manera de responder sin quedar mal.
“Pará, pará, pará. ¿Qué me vas a preguntar? No me empecés a preguntar, eh. No te largués, estamos viendo el partido”, comentó el streamer.
“¿Vos sos del Madrid también, Davo?”, consultó Messi generando carcajadas entre todos los presentes.
Incómodo y entre risas, el influencer respondió: “No, no, para nada… aunque tengo un amigo del Barça al que me gusta pinchar cada tanto”.
Lionel Messi debutó como comentarista en un stream junto a Davo y la Cobra
Antes de enfrentar a Nashville FC por la MLS, Lionel Messi y Luis Suárez volvieron a ser figuras, pero esta vez fuera del campo de juego. Es que el uruguayo y La Pulga estuvieron como comentaristas en un stream junto a Davo Xeneize y la Cobra, donde reaccionaron en vivo al partido entre Montevideo Boca Juniors y Deportivo LSM, el club fundado por el uruguayo en 2018.
La transmisión sumó miles de vistas en cuestión de minutos y la charla tuvo fútbol, risas y anécdotas. Además, Rodrigo De Paul se sumó de manera sorpresa.
Durante el vivo, Messi hizo algunas confesiones, entre ellas que cambió una de sus costumbres más clásicas. “Lo tomo amargo. Cuando era chico tomaba dulce, como mi vieja. Después, cuando me lo empecé a hacer solo, me lo hice amargo. En realidad tomaba dulce y empecé a hacerlo amargo por el tema de la azúcar”, contó entre risas.
"En Rosario tomaba con la que venga. Ahora tomo con la uruguaya”, admitió sobre la yerba que usa, provocando las bromas del delantero.
Minutos después, el crack rosarino recordó una anécdota que involucró a Sergio “Kun” Agüero durante la Copa América 2015. “En el interior hay mucha gente que lo toma dulce. Nosotros con el Kun no sé por qué le metíamos miel al mate. Le mandaba miel al agua. Era dulce, estaba bueno”, contó entre carcajadas.
Ya más en confianza y cambiando de tema, Messi le preguntó a Davo algo que lo descolocó. “¿Vos sos del Madrid también?”, consultó. Esto desató la risa de todos, ya que comenzaron a recordar la histórica rivalidad entre Barcelona y Real Madrid.
Minutos después, la transmisión tuvo una aparición sorpresa: Rodrigo De Paul se unió brevemente al vivo para saludar a su capitán y sumarse a la charla.
