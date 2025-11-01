Lionel Messi debutó como comentarista en un stream junto a Davo y la Cobra

Ya más en confianza y cambiando de tema, Messi le preguntó a Davo algo que lo descolocó. “¿Vos sos del Madrid también?”, consultó. Esto desató la risa de todos, ya que comenzaron a recordar la histórica rivalidad entre Barcelona y Real Madrid.

Minutos después, la transmisión tuvo una aparición sorpresa: Rodrigo De Paul se unió brevemente al vivo para saludar a su capitán y sumarse a la charla.