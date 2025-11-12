Picante critica de un ex Boca al River de Marcelo Gallardo: "Es un equipo poco..."
El ex jugador Xeneize habló del mal momento que atraviesa el Millonario y que se profundizó tras la derrota del Superclásico.
River no viene atravesando un buen momento futbolístico y sus chances de entrar a la próxima Copa Libertadores son cada vez más complicadas. Todo esto se suma a la derrota que sufrió el domingo ante Boca por 2-0, en una nueva edición del Superclásico.
Ante este panorama, varias figuras del fútbol criticaron al equipo de Marcelo Gallardo por el pobre rendimiento que vienen mostrando dentro del campo de juego. Uno de ellos fue Diego Latorre, quien no se guardó nada y disparó munición pesada.
“No ha sabido desarrollar Gallardo una idea clara y eficiente durante todo este año y parece un equipo poco entrenado, que vive de las improvisaciones. Y digo poco entrenado desde algunas acciones de juego, o sea, un equipo que se sostiene solo desde la táctica", indicó Latorre, en diálogo con ESPN.
Y, agregó:"La confusión a veces te lleva a estar perdido dentro de la cancha. Uno espera que en los momentos límite un entrenador como Gallardo tome decisiones un poco más audaces y no tan temerosas o pensando en cómo anular al rival, ya el mismo funcionamiento de un equipo vivaz, dinámico, con confianza, logra que los puntos débiles del rival se atenúen. En cambio, cuando vos jugas solamente para controlar al rival, lo más probable es esto. Además, apoyado en un estado de ánimo muy endeble porque al primer contratiempo, enseguida el equipo se desmorona".
“Yo creo que el estado de ánimo es fundamental para jugar al fútbol porque las respuestas no siempre son individuales o tácticas. Las respuestas tienen que ser colectivas y cuando un equipo no tiene ese sustento todo se desvanece rápidamente”, explicó el ex jugador de Boca.
Además, Latorre cuestionó el motivo detrás de las pruebas realizadas por el entrenador y ahondó sobre la compleja racha que acarrea: “Las decisiones se han tomado en función de esa desesperación por querer encontrar algo que te de optimismo en el equipo, entonces ahora no es solo el jugador, no es solo lo táctico, sino tenés un conjunto de cosas que rodean a River y el panorama que se visualiza es oscuro porque tenés el próximo partido con Vélez cuando vos venís arrastrando este problema durante ¿seis meses?. ¿Ocho meses?"
"Perdiste de local contra Sarmiento, contra Riestra, no le podés ganar a Platense ni a Gimnasia también de local, lo que habla de una fragilidad, una debilidad para hacerte cargo de los partidos", cerró Latorre el análisis sobre el presente de River.
