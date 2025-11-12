Picante critica de un ex Boca al River de Marcelo Gallardo: "Es un equipo poco..."

Además, Latorre cuestionó el motivo detrás de las pruebas realizadas por el entrenador y ahondó sobre la compleja racha que acarrea: “Las decisiones se han tomado en función de esa desesperación por querer encontrar algo que te de optimismo en el equipo, entonces ahora no es solo el jugador, no es solo lo táctico, sino tenés un conjunto de cosas que rodean a River y el panorama que se visualiza es oscuro porque tenés el próximo partido con Vélez cuando vos venís arrastrando este problema durante ¿seis meses?. ¿Ocho meses?"

"Perdiste de local contra Sarmiento, contra Riestra, no le podés ganar a Platense ni a Gimnasia también de local, lo que habla de una fragilidad, una debilidad para hacerte cargo de los partidos", cerró Latorre el análisis sobre el presente de River.