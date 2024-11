Picante declaración de Rodrigo De Paul sobre el debut de Spreen: "No es el mensaje que hay que dar"

El futbolista no anduvo con vueltas y fue contundente a la hora de opinar sobre el streamer. "Creo que lo más importante es el mensaje que tiene que dar el que está de este lado, si bien el fútbol como el mundo va para el lado del marketing y las redes sociales, creo que tiene que haber algunos límites y eso no tiene que opacar el mensaje. Yo lo puedo contar porque me costó muchísimo llegar a Primera, hay que esforzarse, caerse y levantarse, eso es lo que tenemos que decir todos", comenzó diciendo en la rueda de prensa previo al choque por Eliminatorias Sudamericanas.

Y, lanzó contundente: "No estoy de acuerdo con lo que sucedió. Nosotros como Selección tenemos que dar ese mensaje, todos los que estamos acá nos costó una barbaridad, hemos querido abandonar cuando éramos chicos por las frustraciones, lo volvimos a intentar, nos volvimos a caer y lo volvimos a intentar. Eso es parte de la vida y el deporte que nosotros jugamos. Ese es el camino que creo que es el correcto. Espero de todo corazón que no se vuelva a repetir, hay lugares que tienen que ser sagrados".

"Lo que pasó con Spreen no es el mensaje que hay que dar. No estoy de acuerdo con lo que pasó. Llegar acá nos costó mucho, nadie nos regaló nada y ese es el camino”, sostuvo.